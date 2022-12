Una 'startup' pretende construir una fábrica espacial en la órbita terrestre baja

La 'startup' estadounidense ThinkOrbital acaba de diseñar una plataforma orbital esférica que podría usarse para fabricar productos en el espacio, como chips informáticos de alta velocidad. También serviría para eliminar y reciclar desechos espaciales. ThinkPlatform será una estructura no presurizada que operará en la órbita terrestre baja como parte de una estación comercial más grande. Otra opción es que en el futuro se acople a una nave espacial como la Starship de SpaceX.

ThinkPlatform se ensamblaría en el espacio con la ayuda de un brazo robótico. La tecnología necesaria para construirla ya existe, pero debe diseñarse para que sea completamente autónoma, dijo Lee Rosen, cofundador de ThinkOrbital, a SpaceNews.

"Esta plataforma puede servir como fábrica, para alojar a humanos, para aplicaciones militares o más cosas", señaló Rosen. "Y la buena noticia es que no tenemos que modificar ninguna ley física para que esto suceda. La soldadura por haz de electrones en el espacio ya fue demostrada por los soviéticos en los años 80, así que sabemos que funciona. Queremos hacer una demostración en vuelo para tener nuestros propios datos. Pero estamos seguros de que funciona", agregó.

ThinkPlatform podría utilizarse también para recolectar la basura espacial y reciclarla. "Podríamos procesar desechos en esta base, por ejemplo, y convertir el aluminio en polvo de aluminio, que podría usarse como combustible para naves espaciales", dijo Rosen. La compañía recientemente cerró dos contratos de investigación con la Fuerza Espacial de Estados Unidos por valor de 260.000 dólares para desarrollar su idea de servicio, ensamblaje y fabricación en el espacio.

Rosen opina que el futuro de la fabricación en el espacio sigue sin estar claro, pero podría cobrar impulso cuando las empresas comerciales comiencen a desplegar estaciones espaciales en la órbita terrestre baja. "La fabricación en el espacio no existe a gran escala porque no hay dónde hacerlo. Simplemente no tienen espacio en la Estación Espacial Internacional para hacer todas las cosas que se podrían hacer", comentó.