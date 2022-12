Las tres propuestas que México presentará a EE.UU. y Canadá en el marco del T-MEC

En la antesala de la reunión que sostendrán en enero los líderes de América del Norte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este miércoles las tres propuestas que le presentará a sus pares de EE.UU. y Canadá, Joe Biden y Justin Trudeau.

"Hay también condiciones inmejorables para llevar a cabo una nueva política en nuestro continente, yo sostengo que son tres elementos básicos", resaltó López Obrador durante su conferencia matutina.

Los jefes de Estado de los tres países sostendrán un encuentro en los primeros días de 2023 para abordar los avances y retos alcanzados bajo el tratado de libre comercio del que son parte, conocido como T-MEC.

En la cita se espera que se aborden temas controversiales entre los socios como un veto impuesto por México al comercio de maíz transgénico o las restricciones de EE.UU. a productos lácteos de Canadá.

Además de estas cuestiones, López Obrador informó que propondrá a sus pares la adopción de diversas medidas encaminadas a robustecer el consumo de productos regionales, disminuir la desigualdad en el continente y promover el respeto a la soberanía de los países.

"En vez de estar pensando en hegemonías bélicas, en el dominio del mundo mediante el uso de la fuerza, se tiene que buscar que haya equilibrios en lo económico, en lo comercial, para que no haya hegemonías", indicó López Obrador en un mensaje.

1. Sustitución de importaciones

La primera propuesta que el mandatario mexicano presentará a Biden y a Trudeau tiene que ver con la adopción y promoción de una nueva política de sustitución de importaciones, una estrategia económica que privilegia el consumo de bienes producidos domésticamente, con el objetivo de motivar el desarrollo de la industria local.

"Que se busque la integración económica para sustituir importaciones de otras regiones del mundo, que se produzca en América, en todo el continente, lo que consumimos. Ese es el planteamiento central", enfatizó López Obrador.

De acuerdo con el mandatario, esa política ya comenzó a aplicarse con el tratado de libre comercio entre los tres países socios. Sin embargo, señaló que la integración necesita ser reforzada con una estrategia de sustitución de importaciones, dado que gran parte de lo que se consume en la región proviene del exterior.

"No es posible que se destinen muchos recursos económicos en América del Norte y se compre en Asia todo lo que se consume o una buena cantidad", criticó el presidente, quien destacó que la inversión, el crecimiento, la inversión y el bienestar aumentarían en la región si se opta por producir y consumir lo local.

China fue el segundo país de origen más importante para las importaciones de México en septiembre de 2022, según datos del Banco Central, mientras que fue el primero para las importaciones de EE.UU. en octubre, de acuerdo con la Oficina del Censo. En Canadá, el país asiático se consagró como el tercer socio para las importaciones en 2021.

La Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China informó en mayo que la salida de inversión extranjera directa del país asiático hacia América Latina en 2021 fue de 145.190 millones de dólares, levemente inferior al máximo alcanzado en 2015.

Ante este escenario, López Obrador propone que la medida no solo alcance la región norteamericana, sino que se expanda por todo el continente, para que toda América se convierta en el bloque comercial "más fuerte del mundo", resaltó.

2. 'Alianza por el Bienestar'

El segundo planteamiento propuesto por López Obrador tiene que ver con la creación de un plan para combatir la desigualdad en todo el continente a través de apoyos económicos y la creación de empleos para que las personas no se vean obligadas a emigrar, cuyo nombre sería 'Alianza para el Bienestar'.

"Si hay crecimiento económico, si hay oportunidades de trabajo, si hay bienestar de los pueblos de América Latina y en el Caribe hay posibilidad de ordenar el flujo migratorio", indicó el presidente, quien dijo que si continúa el abandono de la región "se va a seguir poniendo en riesgo las vidas de millones".

De acuerdo con López Obrador, la iniciativa sería similar a la Alianza para el Progreso, un proyecto de inversión y financiamiento implementado por EE.UU. entre 1961 y 1970 que brindó apoyo económico, político y social a América Latina.

Un informe publicado recientemente por el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF denuncia que la baja movilidad social en la región es un problema muy importante, en virtud de que "el 10 % más rico se queda con el 55 % de los ingresos y el 77 % de la riqueza" y el 50 % más pobre "recoge el 10 % de los ingresos y tan solo el 1 % de la riqueza".

López Obrador criticó que a pesar de que existen instituciones financieras regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estas "no hacen nada, no ayudan, no impulsan la actividad productiva, no generan empleos", y calificó a estos aparatos de "burocráticos, onerosos, de fachada".

3. Respeto a la libre determinación de los pueblos

La tercera cuestión que será presentada por el presidente mexicano trata del respeto a la soberanía de los países. "Que ya no se mantenga la política de principios del siglo XIX de que se intervenga en las decisiones de los pueblos", explicó el mandatario.

López Obrador criticó que en el marco de la decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso en Perú, la Embajada de EE.UU. publicara el primer mensaje en contra de la medida señalando violaciones a la "legalidad" del país.

"Eso ya no debe aplicarse como política, tiene que haber respeto a la soberanía de los países, a la independencia de cada país y nos debemos de dar un trato de aliados", insistió el presidente, quien también hizo referencia al bloqueo de EE.UU. a Cuba y a las "sanciones políticas medievales" de la Casa Blanca "que afectan a los pueblos" de países como Venezuela.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de EE.UU. tiene impuesta varias sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua por presuntas violaciones a derechos humanos, entre otras. Solo los daños provocados a Cuba por las restricciones de Washington ascienden a 1,3 billones de dólares en seis décadas, según datos proporcionados por La Habana.

Ante ello, el presidente López Obrador cuestionó: "¿Qué peligro hay de que podamos tener una relación de respeto?". En este sentido, señaló que se debe terminar con la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto para dar paso a "una etapa nueva en nuestras relaciones" entre los países del continente.

