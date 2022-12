Musk vende acciones de Tesla por casi 3.600 millones de dólares

El director general de Tesla, Elon Musk, vendió esta semana 22 millones de acciones de la empresa por valor de 3.580 millones de dólares, según se desprende de un documento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. publicado este miércoles y citado por Reuters.

Tras la venta, las acciones de Tesla se situaron a su valor mínimo en dos años y el porcentaje de participación de Musk bajó del 17 % al 13,4 %. A lo largo de 2022, el magnate vendió títulos de la compañía automotriz por un monto total de unos 40.000 millones de dólares.

"No pone mucha confianza en el negocio, o dice mucho de dónde está centrada su atención", valoró Tony Sycamore, analista de la empresa de corretaje IG Markets. "No es una buena situación. He hablado con muchos inversores que tienen acciones de Tesla y están absolutamente furiosos con Elon", agregó.

Este martes, Musk perdió el título del hombre más rico del mundo, según el 'ranking' en tiempo real elaborado por la revista financiera Forbes.

En noviembre, el magnate vendió acciones de Tesla por valor de casi 4.000 millones de dólares tras cerrar un acuerdo de 44.000 millones de dólares para la compra de Twitter.