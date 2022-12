WSJ: Xi Jinping ordena a su Gobierno profundizar los lazos con Rusia

El presidente de China, Xi Jinping, recientemente dio instrucciones a su Gobierno para fortalecer las relaciones con Rusia en el ámbito económico-comercial, informa The Wall Street Journal (WSJ) este miércoles.

Según el diario, el plan de fortalecimiento de las relaciones ruso-chinas incluye el incremento de las importaciones de petróleo, gas y productos agrícolas de Rusia, una asociación energética más profunda en el Ártico y el aumento de inversiones chinas en infraestructuras rusas, como puertos y ferrocarriles. Además, Moscú y Pekín usarán más sus monedas nacionales en sus intercambios comerciales, abandonando paulatinamente el dólar y el euro.

Yun Sun, directora del programa para China en el Centro Stimson, un centro analítico con sede en Washington, comentó que Xi "ha estado fortaleciendo las relaciones entre China y Rusia en gran medida independientemente" del conflicto en Ucrania. "Las relaciones bien pueden hacerse más estrechas", añadió.

Asimismo, WSJ cita una declaración de la Cancillería china que señala que Moscú y Pekín "son socios estratégicos integrales y cooperadores el uno con el otro. El desarrollo de las relaciones bilaterales se basa en los principios de no alineamiento, la no confrontación y no está dirigido contra terceros". El ministerio agrega que ambos países "seguirán llevando a cabo intercambios a todos los niveles".