Serbia entrega una solicitud a la KFOR para desplegar sus fuerzas de seguridad en Kosovo

Serbia envió este viernes una solicitud al comandante de la KFOR, la misión de la OTAN para el mantenimiento de la paz en Kosovo, para desplegar 1.000 miembros de su Ejército y Policía en la autoproclamada república, de conformidad con la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, informan medios locales.

La medida fue aprobada el día antes tras una discusión programada del Gobierno. Según presidente del país, Aleksandar Vucic, la decisión fue aprobada por unanimidad y es la primera vez que Belgrado realiza una solicitud de este tipo. Subrayó que se trata de una medida "importante para la seguridad" de los ciudadanos serbokosovares.

Al mismo tiempo, el mandatario reiteró que se trata de un paso basado en la resolución de la ONU, pero no espera que la KFOR acepte la petición. "El comandante de la KFOR está obligado a tomar una decisión positiva, pero no lo hará".

"No creo que haya posibilidad de que acepten nuestra petición, no porque sea malo. Si lo pensaran mejor, contribuiría a la paz, [...] a una visión del futuro completamente diferente y la posibilidad de encontrar algunas soluciones de compromiso. Sin embargo, ellos no quieren ni escuchar, porque es un dedo en el ojo de aquellos que creen que tienen derecho a decidir sobre nosotros sin nosotros", dijo.