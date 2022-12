El periodista mexicano Ciro Gómez sufre un atentado y López Obrador se solidariza: "No está solo"

El periodista mexicano Ciro Gómez Leyva denunció que el jueves por la noche sufrió un atentado cuando iba de camino a su casa y un par de motociclistas disparó contra su vehículo.

"A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", reveló el comunicador a través de sus redes sociales.

Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

La noticia desató una conmoción en México, ya que Gómez Leyva es uno de los periodistas más influyentes y uno de los principales opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador se solidariza

El mandatario envió este viernes un mensaje de solidaridad al comunicador y celebró que haya resultado ileso en el atentado. "Afortunadamente no hubo consecuencias mortales, graves, lo celebramos porque es un periodista y un ser humano, además es un dirigente de opinión pública", expresó.

Asimismo, resaltó que el Gobierno de la Ciudad de México ya comenzó con las indagatorias para dar con los responsables. "Lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está solo. Esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias que son notorias", agregó.

"Un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política, lo principal es que nadie debe de ser molestado, dañado y a nadie se le debe de agredir y muchos menos quitarle la vida, que es lo más sagrado. Entonces le mando un abrazo", enfatizó.

La violencia contra los periodistas

El caso de Gómez Leyva vuelve a mostrar que la violencia contra la prensa es cotidiana en México, que en los últimos años se ha convertido en el país más peligroso para ejercer este oficio.

De acuerdo con la organización Artículo 19, desde el año 2000 hasta ahora han sido asesinados 157 trabajadores de prensa. A ellos se les suman decenas más de amenazados, desplazados o exiliados.

#ConferenciaPresidente. Expresa @lopezobrador_ su solidaridad con Ciro Gomez Leyva, considera “completamente reprobable” que se atente contra la vida de un periodista e informa que ya hay avances en la investigación. pic.twitter.com/XJuaeFGXuC — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 16, 2022

Solamente durante este año ya se han registrado los asesinatos de 13 periodistas, el último de ellos fue el locutor Pedro Kumul, a quien el pasado 22 de noviembre le dispararon mientras manejaba un taxi en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

La mayoría de estos crímenes pasa desapercibido, sobre todo si los periodistas trabajaban en las provincias y no en la Ciudad de México, ya que apenas un puñado de organizaciones milita por el esclarecimiento de cada asesinato y sale a marchar para exigir justicia en movilizaciones que no suelen ser multitudinarias.

Apoyos

Por el contrario, como Gómez Leyva es uno de los comunicadores más famosos del país, el atentado en su contra ganó notoriedad de inmediato y tanto autoridades como colegas se pusieron a su disposición a través de mensajes en las redes sociales.

El periodista Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) agradeció todas las muestras de afecto que recibió luego de ser víctima de un atentado en su carro; aseguró que las autoridades actuaron de manera inmediata y ya se encuentran investigando.🙏 pic.twitter.com/BzdJDwX6eC — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 16, 2022

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México y precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, reportó que ya había hablado con el periodista y que le brindarían protección especial.

"Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México", afirmó por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

El canciller Marcelo Ebrard, quien también es precandidato presidencial del oficialismo, se sumó a los mensajes de apoyo.

"Mi solidaridad, aprecio y respaldo a Ciro Gómez Leyva. Hago votos porque las autoridades den pronto con los autores materiales e intelectuales de lo sucedido y se les aplique la ley. Hagamos causa común por la libertad de expresión y la integridad del periodismo", escribió.