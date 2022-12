La ONU tacha de "precedente peligroso" la suspensión de las cuentas de varios periodistas en Twitter

La ONU, la Unión Europea y otras organizaciones expresaron su preocupación por la decisión de Twitter y su nuevo propietario, Elon Musk, de temporalmente suspender las cuentas de algunos periodistas.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló este viernes que el bloqueo por parte de Twitter de un grupo de periodistas de varios medios de comunicación (entre ellos CNN, The Washington Post y The New York Times) que habían escrito sobre Musk y su red social creaba un "peligroso precedente".

"Esta medida sienta un peligroso precedente en un momento en el que periodistas de todo el mundo se enfrentan a la censura, a amenazas físicas e incluso a cosas peores", declaró Dujarric en la rueda de prensa.

Vera Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, también expresó la preocupación de la UE por la decisión de la empresa estadounidense y abogó por la libertad de expresión y la protección de los derechos de los periodistas. Jourová escribió en su cuenta en Twitter: "Las noticias sobre el bloqueo de cuentas de Twitter de periodistas son motivo de preocupación". "Elon Musk debería ser consciente de ello. Hay líneas rojas. Y sanciones, pronto", agregó.

La Sociedad para el Avance de la Edición y la Escritura de Negocios de EE.UU. manifestó en un comunicado este viernes que las acciones de Twitter "violan el espíritu de la Primera Enmienda [que protege la libertad de prensa] y el principio de que las plataformas de medios sociales permitirán la distribución sin filtros de información que ya está en la plaza pública".

"Está bien criticarme, pero no lo está publicar mi ubicación"

Este jueves Twitter suspendió durante siete días las cuentas de varios periodistas por supuestamente haber infringido las normas de la red social. Por su parte, Musk acusó a los periodistas bloqueados de 'doxing', es decir, dedifundir información privada por Internet. El multimillonario justificó su decisión afirmando que las cuentas suspendidas habían publicado su ubicación exacta en tiempo real, "básicamente, coordenadas de asesinato", en palabras del propio Musk.

Respondiendo a las críticas recibidas, Musk escribió en su cuenta en la red social: "Está totalmente bien criticarme todo el día, pero no lo está publicar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia". El empresario también señaló que el debate en los medios de comunicación sobre su decisión volvió a poner la libertad de expresión en la agenda. "Es tan inspirador ver el nuevo amor de la prensa por la libertad de expresión", escribió.