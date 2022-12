Una enorme bola con cientos de litros de alcohol desaparece misteriosamente de un lago en Suiza

Desaparece misteriosamente una bola de 800 kg, fijada a una poderosa base de hormigón, y sumergida a varios metros bajo el agua del lago de Constanza, en Suiza. El contenedor hermético estaba repleto de 230 litros de ginebra. Cello Fisch, el director gerente de Ginial, la empresa propietaria, ha quedado conmocionado y supone que se trata de un robo. "Eran unos profesionales absolutos", dijo. La recogida del alcohol depositado en el lago solo es posible con equipos muy especiales, informaron esta semana medios locales.

Fisch y su equipo producen desde hace tres años una ginebra particular denominada Lake Constance Gin. Durante 100 días dejan la bebida en el fondo del lago para que adquiera un aroma muy especial. La mayoría de las 395 botellas de ese lote se vendieron por adelantado. Luego de varias inmersiones con buzos profesionales, se convencieron de que la esfera con la preciada carga no se encontraba en el lago. Fisch habla de una pérdida material de unos 40.000 francos suizos (equivalentes a unos 42.927 dólares). La empresa no recibirá dinero del seguro.