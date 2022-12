Las personas sin hogar de Los Ángeles serán realojadas a hoteles

En el marco de un nuevo programa, las autoridades de Los Ángeles empezarán el martes a realojar en hoteles y moteles a personas sin hogar que viven en tiendas de campaña, anunció este domingo la nueva alcaldesa de la ciudad californiana, Karen Bass, informa AP.

Bass dijo que nadie será reubicado sin su consentimiento y señaló que el programa no podrá ayudar a toda la población, pero espera que pueda contribuir a que "un número significativo" de personas obtengan mejores condiciones de vivienda. "No se trata de coaccionar a la gente. No se trata de multar a la gente ni de encarcelarla. Se trata de trasladar a la gente de tiendas de campaña a hoteles o moteles", explicó.

La alcaldesa afirmó que el número de campamentos de tiendas debería "reducirse significativamente, si no eliminarse por completo". También se construirán nuevas viviendas para los sinhogar. Bass agregó que "no debería haber 40.000 personas sin vivienda, eso está claro".

La política está muy preocupada por esta crisis y en su primer día en el cargo declaró el estado de emergencia en relación con las personas sin hogar y prometió mejorar sus condiciones de vida. Bass planea dar alojamiento a más de 17.000 personas sin hogar en el primer año de funcionamiento de su programa; algunas de ellas se albergarán en instalaciones temporales como hoteles y otras en instalaciones permanentes.

Hasta ahora, a pesar de la enorme inversión de 1.200 millones de dólares del presupuesto municipal para reducir el número de sintecho, el problema sigue sin resolverse y todavía alrededor de 40.000 personas viven en la calle en una ciudad de 4 millones de habitantes.