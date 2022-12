La COP15 logra histórico acuerdo para revertir la pérdida de la biodiversidad

Las delegaciones de los países participantes en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP15), que se celebra en la ciudad canadiense de Montreal, adoptaron este lunes un acuerdo histórico para revertir la pérdida de la biodiversidad que amenaza las especies y los ecosistemas del mundo, informa AP.

La parte más significativa del acuerdo es el compromiso de proteger el 30 % de la tierra y el agua para 2030, al ser factores importantes para la biodiversidad. En la actualidad, están protegidas el 17 % de las áreas terrestres y el 10 % de la superficie marítima.

"Nunca ha habido una conservación global de esta escala", dijo el director del grupo conservacionista Campaign for Nature, Brian O'Donnell. "Esto nos da una oportunidad de evitar el colapso de la biodiversidad […]. Ahora estamos en la escala que los científicos creen que puede marcar una diferencia en la biodiversidad", agregó.

Fondos para la naturaleza

El texto también pide recaudar 200.000 millones de dólares de distintas fuentes para 2030 en fondos para la biodiversidad y trabajar en la eliminación o reforma gradual de subsidios que proporcionen otros 500.000 millones de dólares para conservar la naturaleza. Como parte del paquete de financiación, el acuerdo exige que para 2025 se incremente a por lo menos 20.000 millones de dólares anuales los recursos que se destinan a los países pobres, y para 2030 ese monto se elevaría a 30.000 millones de dólares.

Algunos activistas exigían una postura más dura sobre los subsidios que hacen que los alimentos y el combustible se abaraten en algunas partes del mundo. El documento solo pide identificar para 2025 los subsidios que puedan reformarse o eliminarse, y trabajar para reducirlos hasta 2030.

El nuevo acuerdo "contiene algunas señales sólidas sobre finanzas y biodiversidad, pero no logra avanzar más allá de los objetivos de hace 10 años en términos de abordar los impulsores de la pérdida de biodiversidad en sectores productivos como la agricultura, la pesca y la infraestructura y, por lo tanto, aún corre el riesgo de no ser completamente transformador", señaló Andrew Deutz, director de política global, instituciones y financiación de la conservación de The Nature Conservancy.