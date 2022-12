Macron anima a la selección de fútbol tras la derrota en la final del Mundial de Catar (VIDEO)

El presidente de Francia, Emanuel Macron, dio un emotivo discurso en los vestidores del Estadio Nacional Lusail para animar a los futbolistas de su país tras la derrota ante Argentina en la final del Mundial de Catar este 18 de diciembre.

"Han hecho soñar a millones de mujeres y hombres franceses que hasta ahora e incluso hoy, han vibrado", aseguró el mandatario, agradeciendo a los jugadores la felicidad que han brindado a sus seguidores durante más de un mes. "Porque han hecho gran fútbol y un gran deporte", añadió.

Argentina derrotó a Francia por 4-2 en la tanda de penales tras un partido que terminó con un empate 3-3. La Albiceleste se mantuvo a la delantera durante la primera parte del encuentro con un penalti de Messi y un gol de Di María, sin embargo, 'les blues' que buscaban alcanzar su tercer título lograron el empate en la segunda parte con dos goles de Mbappé en menos de dos minutos, lo que llevó a la prórroga del encuentro.

"Sin duda habrá arrepentimientos después de este partido. Me gustaría que no hayan demasiados arrepentimientos, por favor. Escúchenme bien. Nunca", dijo Macron, al tiempo que destacó la capacidad de reacción del grupo para sobreponerse y empatar en dos ocasiones. "Son un gran equipo porque no creo que haya ningún otro equipo que pudiese haber hecho lo que ustedes han hecho hasta ahora, volver dos veces y haber estado tan cerca de ganarlo. Tenían el corazón, el hambre, las ganas y el talento para estar allí", continuó.

"En cualquier caso, estoy orgulloso de ustedes. Viva la República y viva Francia", finalizó.