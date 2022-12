Fiscales chilenos inician paro de actividades tras denunciar ser excluidos de reajuste salarial

La Asociación Nacional de Fiscales (ANF) del Ministerio Público de Chile inició este lunes un paro de actividades tras denunciar que fueron excluidos de un aumento de sueldo que benefició a varios funcionarios públicos del país.

"El gobierno excluyó a una buena parte de los profesionales que se desempeñan en el servicio público del reajuste del 12 % para el año 2023", dijo el director de la ANF, Marco Muñoz, citado en una nota de prensa de la organización.

De acuerdo con la ANF, la medida excluyó a 11 % de los trabajadores públicos; además de los fiscales, también habrían resultado afectados médicos, jueces y defensores, a quienes harían un reajuste menor al 12 % del salario.

PARO TOTAL: La Asociación Nacional de Fiscales inició este lunes una paralización de sus funciones por la intransigencia y nulo diálogo desde el Gobierno! Por un reajuste que sea igualitario para todos los profesionales del Estado! Los y las fiscales MOVILIZADOS y MOVILIZADAS! pic.twitter.com/yZeiZVsMU1 — Asociación Fiscales (@fiscalesdechile) December 19, 2022

"La señal que da el gobierno no solamente es una señal de menosprecio y desprecio por los profesionales del Estado, es un mensaje para que se vayan; y para los profesionales que hoy día se están formando el mensaje es que no opten por el servicio público", dijo, por su parte, el presidente de la ANF, Francisco Bravo.

El paro

La medida de protesta, detalló Muñoz, consiste en un paro total de actividades "con turno ético" en todo el territorio chileno.

El titular de la ANF indicó que no habrá atención al público en las fiscalías, por lo que invitó "a las víctimas" y demás usuarios a "no comparecer a los tribunales y no comparecer a las fiscalías".

En este sentido, explicó que este lunes "los fiscales comparecerán a las audiencias y solicitarán la suspensión de todas aquellas audiencias que no sean esenciales para la continuación del servicio".

Además, añadió que solo se desarrollarán las audiencias donde existan "presos preventivos, causas por delitos sexuales con víctimas menores de edad, así como también las causas por violencia intrafamiliar".

