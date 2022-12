Extorsionan a una gobernadora colombiana con publicar videos íntimos tras 'hackear' su celular

La gobernadora del departamento colombiano de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, denunció que ha sido víctima de un intento de extorsión luego de que "manos inescrupulosas" 'hackearan' su teléfono celular y la amenazaran con divulgar videos íntimos que tenía en el móvil.

"Hoy no habla la gobernadora, hoy hablo desde la voz más profunda de mi corazón, como mujer, como madre, hermana, hija, que se siente abatida, dolida, porque he sido víctima de un hackeo de mi celular donde han extraído, manos inescrupulosas, unos videos de mi esfera íntima", dijo Barrios a través de sus redes sociales.

La funcionaria aseguró que a pesar que la han extorsionado con la publicación de las grabaciones, ella no accedió a los chantajes. "Han venido extorsionándome, hechos a los que no he accedido a esas pretensiones y por eso hoy divulgan mi intimidad", afirmó.

Barrios agregó que con lo sucedido su familia e hijos han resultado seriamente afectados. "Han tocado lo más sagrado que tengo, mi familia, mis hijos, porque en esta situación, la afectación más grande la están viviendo ellos", explicó.

La gobernadora también expresó que se siente triste y molesta porque ahora es ella quien protagoniza un episodio del que muchas mujeres han sido víctimas, por lo que rechazó este tipo de prácticas que invaden la intimidad.

"No nos pueden acabar de esa manera a nosotras las mujeres y por el hecho de incursionar en la política que seamos más atacadas", expresó Barrios, quien agregó que las autoridades investigan el hecho.