Messi bate el récord de los 'me gusta' en Instagram para un deportista

Tras consagrar para Argentina la victoria en la tanda de penales contra Francia en la final del Mundial de Catar, Lionel Messi ha batido otro récord. Esta vez, al cosechar el mayor número de 'me gusta' para un deportista en toda la historia, con ya más de 49,4 millones de 'likes' en una reciente publicación en Instagram (red perteneciente a Meta, declarada en Rusia como organización extremista) en la que la Pulga levanta la Copa mundialista y celebra el triunfo junto con sus compañeros de equipo.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba, que aún no caigo, no me lo puedo creer. […] Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", escribió el astro.

La publicación suma asimismo más de 1,4 millones de comentarios con felicitaciones por parte de estrellas mundiales en distintos ámbitos. Con este número de 'me gusta', Messi sobrepasó un foto publicada por su principal antagonista, Cristiano Ronaldo, en la que ambos posan juntos jugando al ajedrez. En el momento de escribir esta nota, aquella imagen, publicada el 19 de noviembre, reunía más de 42 millones de 'me gusta'.

Sin embargo, el post de Messi todavía no logra superar la foto de un huevo en la cuenta world_record_egg, que hasta el momento ha recibido más de 56,1 millones de 'likes'.

Otros récords de Messi

Messi se coronó como el mejor jugador de la final y del campeonato, con siete goles y tres asistencias a lo largo del torneo. Tras sus dos goles ante 'Les Bleus', se convirtió en el primer futbolista en anotar en todas las fases eliminatorias de un Mundial, marcándole a Australia, Países Bajos, Croacia y Francia.

Asimismo, al coronarse campeón del mundo, Messi superó al mítico Diego Armando Maradona en la cantidad de títulos obtenidos con el conjunto suramericano.

En el encuentro ante Australia en Catar 2022, el delantero, de 35 años, alcanzó la marca de los mil partidos jugados como profesional. Y el pasado martes, al abrir el marcador en el duelo de semifinales contra Croacia, se convirtió en el máximo goleador de la albiceleste en los Mundiales, así como en el jugador que ha marcado más goles en la historia del certamen, entre otras cifras nunca superadas.