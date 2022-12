Acusan de inventar gran parte de su biografía a un congresista republicano recién electo

El medio estadounidense The New York Times descubrió varias inconsistencias en las biografías de campañas que presentó George Santos en diferentes lugares.

El recién electo congresista de la Cámara de Representantes de EE.UU. por Nueva York George Santos, de 34 años, ha sido acusado de inventar una parte importante de su carrera, según una investigación publicada por el The New York Times este lunes.

Santos, que hizo historia el mes pasado tras ganar un escaño en la Cámara y convertirse en el primer miembro republicano abiertamente gay, durante su campaña se presentó a sí mismo como la "encarnación del sueño americano", hijo de migrantes brasileños, que trabajó en firmas financieras como Citigroup y Goldman Sachs, además de ayudar a organizaciones benéficas de rescate de animales.

Sin embargo, el medio neoyorquino tras revisar documentos políticos y judiciales tanto de EE.UU. como de Brasil, no pudo confirmar su experiencia en servicios financieros, su formación académica, obras de caridad, el imperio inmobiliario de su familia o incluso la dirección de su casa.

El medio descubrió varias inconsistencias en las biografías de campaña presentadas en diferentes lugares. Según los documentos revisados por el Times, el periodo en el que Santos supuestamente estudiaba finanzas en Baruch College, se superpone con el momento en el que era procesado supuestamente por robar la chequera de un hombre al que cuidaba su madre en Brasil. Además, representantes de Baruch y de la Universidad de Nueva York, donde también se dice que obtuvo un título, dijeron a NBC New York que no tenían registro de su asistencia.

Mientras que en Citigroup y Goldman Sachs no pudieron encontrar ningún indicio de que Santos haya trabajado para ellos. De igual forma, no existen registros de las 13 propiedades que en febrero aseguró que poseía su familia.

Incluso la organización benéfica de rescate de animales fundada por él mismo, 'Friends of Pets United', no estaba registrada como organización sin fines de lucro. Además, un grupo de rescate de animales de Nueva Jersey que se asoció con él para una recaudación de fondos en 2017 dijo al Times que nunca recibió su parte del dinero.

Por su parte, el abogado de Santos, Joseph Murray, calificó el reporte como una "ráfaga de ataques" asegurando que "no sorprende que el congresista electo Santos tenga enemigos en el The New York Times que intentan manchar su buen nombre con estas acusaciones difamatorias" porque "representa el tipo de progreso que tanto amenaza a la izquierda: un estadounidense gay, latino, de primera generación y republicano que ganó en el distrito de Biden de manera abrumadora, mostrando a los votantes que hay una opción mejor que las promesas incumplidas y las políticas fracasadas del Partido Demócrata".