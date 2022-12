¿Quién le teme a Juan Carlos Liendo O'Connor, el nuevo jefe de Inteligencia de Perú?

El Gobierno de Dina Boluarte designó esta semana a Juan Carlos Liendo O'Connor como nuevo jefe de Inteligencia de Perú, un cargo estratégico para una gestión que desde su asunción enfrenta a masivas protestas y pedidos de dimisión.

La resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros, rubricada por la mandataria Dina Boluarte y el premier Pedro Angulo, fue ratificada este lunes y no es un nombramiento cualquiera.

Mediante Resolución Suprema N.° 357-2022-PCM, se designó como director de Inteligencia Nacional de la DINI a Juan Carlos Liendo O’Connor. 📰 Revisa aquí: https://t.co/c1bhesi7n6pic.twitter.com/Q3YV1ghx01 — Consejo de Ministros (@pcmperu) December 19, 2022

El funcionario que sucede en el puesto a Wilson Barrantes Mendoza tiene una hoja de vida que entre sus hitos más relevantes cuenta el haber trabajado en los servicios de inteligencia entre 1991 y 1998, es decir, durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Aunque con un cargo de menor rango en el Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN) durante esa época, el coronel retirado contaba con poder de decisión y ahora vuelve como jefe máximo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), mientras arrecian las denuncias contra las Fuerzas Armadas y la Policía debido a la represión a las protestas que piden la liberación de Pedro Castillo y la salida de Boluarte.

"Insurgencia terrorista"

La designación ocurre casi en simultáneo con la visita que realiza a Perú una delegación técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya emitió un comunicado para rechazar la violencia contra los manifestantes y exigir al Estado el establecimiento de las responsabilidades por más de dos decenas de muertes.

Sin embargo, la postura de Liendo O'Connor con respecto a las movilizaciones es, cuando menos, polémica. Antes de ser nombrado en el cargo, aseguró que las protestas eran una muestra de "insurgencia terrorista", en línea con la práctica de criminalización que en Perú se conoce popularmente como "terruqueo".

Esa práctica política, que consiste en vincular cualquier demanda popular con el terrorismo para intentar quitarle legitimidad, está muy bien asumida por el nuevo jefe del DINI. "Si se quiere abordar los hechos que estamos viendo como conflicto social, estamos en un error total. Aquí no hay conflictos sociales. Ni siquiera hay vandalismo. Son ejercicios de la violencia con una agenda política bien clara: asamblea constituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso", dijo a medios locales justo antes de asumir el cargo.

De hecho, para él, las protestas que han causado la muerte de más de 20 personas en las últimas dos semanas son "instigadas por el terrorismo", por lo que ha defendido sin ambages el rol represivo de la fuerza pública. "Yo gratamente he podido apreciar a un Ejército entrenado, disciplinado, actuando de forma eficiente con el uso de armas", declaró en la víspera.

Paradójicas cercanías

La cercanía de Liendo O'Connor con Fujimori y Vladimiro Montesinos –ambos presos por delitos de lesa humanidad– no ha pasado desapercibida para la oposición política. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, denunció el lunes que el nombramiento de Boluarte demostraba su nexo con los sectores más conservadores del país, a pesar de que la actual mandataria había llegado al poder con el apoyo de sectores de izquierda.

"Boluarte ganó por el antifujimorismo, pero su Gabinete es totalmente fujimorista, su DINI es fujimorista, opción que el pueblo rechazó con su votó el 2021, pero los perdedores están en el poder tras un giro político de 180 grados. Está claro que se dio un golpe de Estado", alertó Cerrón.

Boluarte ganó por el antifujimorismo, pero su Gabinete es totalmente fujimorista, su DINI es fujimorista, opción que el pueblo rechazó con su votó el 2021, pero los perdedores están en el poder tras un giro político de 180 grados. Está claro que se dio un golpe de Estado. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) December 20, 2022

La mandataria, por su parte, defendió la designación de su nuevo fichaje. "Me parece una persona proba. No lo conocía antes, me lo han recomendado, lo entrevisté, ayer [sábado 17 de diciembre], hemos conversado, me parece una persona muy idónea, conoce mucho de Inteligencia y, en este momento, necesitamos desde la DINI trabajar y verificar el tema de Inteligencia a nivel nacional", dijo Boluarte el domingo pasado, en entrevista a un medio local.

Sin embargo, hace un año, Liendo O'Connor no tuvo la misma cortesía con el movimiento que llevó al poder a Pedro Castillo y que, por defecto, puso a Boluarte en el gabinete ministerial.

En una entrevista publicada a mediados de 2021, el ahora jefe del DINI condenaba las movilizaciones convocadas por Perú Libre para exigir respeto al resultado de las elecciones que había ganado Castillo, tildándolas de "manipulación emocional" para imponer la voluntad popular "como una dictadura".

Carrera política

Además de su conocido paso por las cloacas del fujimorismo y su abierto rechazo a las movilizaciones populares en Perú, Liendo O'Connor es un coronel retirado del Ejército que ejerce como consultor en América Latina sobre asuntos de seguridad, conflicto social y violencia, gestión de riesgos y atención de desastres.

En su carrera castrense ocupó espacios como oficial de Inteligencia y profesor de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército del Perú en Inteligencia Militar, Historia y Estrategia Militar. Entre 2004 y 2005, estuvo al frente del batallón de artillería de la localidad de Imacita, provincia de Bagua, y entre 2007 y 2009, lideró el Servicio de Inteligencia del Ejército.

Ahora el polémico militar retirado se pone a las órdenes de Boluarte en un momento clave para el Gobierno, mientras la izquierda –históricamente "terruqueada"– se vuelca a las calles para exigir elecciones y Castillo, desde la cárcel, clama por su libertad.

