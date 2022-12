Biden: El acuerdo nuclear con Irán "está muerto pero no vamos a anunciarlo"

En redes sociales circula un video del presidente estadounidense Joe Biden en el que asegura que el acuerdo nuclear de 2015 con Irán "está muerto", al tiempo que afirma que Washington no va a anunciar ese hecho.

Las imágenes, publicadas este martes en Twitter por un activista iraní, fueron grabadas durante una reunión con partidarios demócratas en California el pasado 4 de noviembre como parte la campaña antes de las elecciones de medio de mandato.

"Presidente Biden, podría usted anunciar que el JCPOA está muerto? ¿Podría simplemente anunciarlo?", solicitó en aquel evento una mujer, de presunto origen iraní, al mandatario.

بایدن: برجام مُرده.در ویدئویی که به دستم رسیده، بایدن صریحاً می‌گوید به #برجام بازنمی‌گردد، ولی دولت آمریکا فعلاً اعلام نخواهد کرد.این ویدئو که برای اولین بار منتشر می‌شود، حاشیه‌ی رویداد انتخاباتی ۴ نوامبر در کالیفرنیا را نشان می‌دهد.با زیرنویس فارسی و انگلیسی#انقلاب۱۴۰۱pic.twitter.com/OerHZav9Kb — دامون مقصودی (@DamonMaghsoudi) December 20, 2022

A continuación, el jefe de Estado respondió que "no" y "por muchas razones". Sin embargo, pronto cambió su declaración: "Sí que está muerto pero no vamos a anunciarlo", afirmó Biden.

"No queremos tratos con los mulás [intérpretes de la religión y la ley islámica]. No nos representan, no son nuestro Gobierno", dijo la mujer apoyada por otra.

"Sé que no los representan, pero tienen armas nucleares que van a representar", explicó Biden con referencia al programa nuclear de Irán, que Occidente acusa de perseguir fines militares.

En 2015, Irán, el grupo P5+1 (Reino Unido, China, Francia, Rusia, EE.UU. y Alemania) y la UE firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), que fijó el levantamiento de una serie de sanciones contra la República Islámica a cambio de su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares.

Sin embargo, en 2018, bajo la presidencia de Donald Trump, Washington se retiró unilateralmente del acuerdo, reintrodujo las sanciones contra Teherán e impuso nuevas medidas restrictivas adicionales. Irán, en respuesta, suspendió gradualmente sus obligaciones estipuladas en el pacto.