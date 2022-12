¿Cómo afectará al mercado el tope al precio del gas que impone la UE?

Tras prolongadas negociaciones, los países miembros de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes limitar el precio del gas natural en 180 euros por megavatio hora (MWh). El llamado mecanismo de corrección del mercado gasífero, diseñado para evitar oscilaciones extremas de precios, se aplicará a partir del 15 de febrero.

El límite adoptado es significativamente más bajo que la propuesta inicial de la Comisión Europea, que preveía su activación cuando los precios de futuros en el mercado neerlandés TTF excedieran los 275 euros por megavatio hora y la brecha con los precios mundiales fuera superior a los 58 euros.

¿Una victoria o una medida innecesaria?

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, declaró que la medida es "una pequeña gran victoria" y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, expresó que el tope "supone el fin de la capacidad de Rusia y Gazprom para manipular el mercado".

Sin embargo, no toda Europa está satisfecha con la nueva medida. Alemania y otros países del bloque expresaron que se encuentran preocupados porque el límite de precios podría hacer a la UE menos atractiva para los proveedores, en un momento en el que el bloque busca alternativas a los suministros rusos.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio de Hungría, Peter Szijjarto, calificó al límite de medida "dañina, peligrosa y completamente innecesaria" para Europa. "En lugar de que la UE aborde cuestiones sensatas, encuentre nuevas fuentes de energía, desarrolle infraestructura, los últimos meses han sido un embrollo sobre la restricción al suministro de gas", denunció.

Por el contrario, un alto diplomático señaló a Politico que el tope actual "no es suficiente y solo es una medida de emergencia temporal". "Esto da la impresión de que podemos permitirnos 180 euros por megavatio hora, y no podemos", recalcó, agregando que los precios del gas al por mayor siguen siendo cuatro veces más altos de lo normal.

Desacuerdos fundamentales

En este contexto, Damien Ernst, profesor en la Universidad de Lieja (Bélgica) y en el Instituto Politécnico de París, afirmó a RIA Novosti que hay desacuerdos fundamentales en la UE sobre los precios máximos del gas. Así, considera que la postura de Alemania es correcta, ya que el mercado es un equilibrio entre la oferta y la demanda.

Los reguladores energéticos europeos tampoco creen que la medida sea razonable y tachan la imposición del límite como algo "sin precedentes ni pruebas", recoge Financial Times. Christian Zinglersen, director de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la UE (ACER, por sus siglas en inglés), expresó que las prolongadas negociaciones sobre el tope de precios han agotado los recursos políticos de Bruselas, que podrían haberse gastado en medidas más sustanciales para hacer frente a la crisis energética.

Entretanto, Timm Kehler, director ejecutivo del grupo alemán Zukunft Gas, calificó al mecanismo de "ilusión política" que no "sobrevivirá a la prueba de la realidad". Argumentó que "en una economía de mercado, los precios se determinan por la oferta y la demanda, y no por decretos políticos", informa Politico.

¿Cómo se reflejará en el mercado?

Katja Yafimava, especialista en gas e investigadora principal del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford cree que la medida puede repercutir negativamente en la capacidad de Europa para atraer cargamentos internacionales de gas, ya que envía "una señal a todos los proveedores de gas a Europa de que la UE está dispuesta —en principio y en la práctica— a juguetear con el mercado si es políticamente conveniente".

Por su parte, Ernst declaró que la medida acordada no estabilizará el mercado del gas y que para que el límite tenga efecto, la cifra debe ser de al menos 100 euros por megavatio hora. "Un tope al precio de 100 euros por megavatio hora podría tener cierto impacto, pero un límite de 188 euros por megavatio hora nunca se aplicará. Este nuevo tope de precios no estabilizará el mercado: no tendrá ningún impacto", expresó, agregando que el precio actual del gas es mucho más bajo que el límite acordado.

"Los mercados del gas abiertos, transparentes, sin restricciones y no discriminatorios son más que una necesidad", afirmó el ministro de Energía de Argelia, Mohamed Arkab, citado por Bloomberg. También añadió que la limitación de los precios "desestabiliza el mercado".

Mientras tanto, analistas del banco estadounidense Goldman Sachs escribieron que el tope de precios sin restricción de la demanda podría agravar el déficit de suministro de gas en Europa al fomentar el consumo, lo que podría reducir la oferta mundial el año que viene e incluso obligar a los Gobiernos a racionar el gas, reporta Bloomberg.

El impacto sobre Rusia

Si bien el límite no está vinculado exclusivamente al gas ruso, sino que es un tope general, el analista Serguéi Kapitónov resaltó a RBC que la medida se dirige en especial al gigante gasístico ruso Gazprom, ya que sus contratos están relacionados sobre todo con cotizaciones a plazo para el mes siguiente, al que se aplica el límite, a diferencia de las compañías energéticas europeas.

Kapitónov aseveró que ahora la medida prácticamente no afecta a la empresa, ya que el precio máximo acordado es significativamente superior al precio medio actual. Sin embargo, reconoció que el próximo año Gazprom podría tener pérdidas de ingresos.

"Incluso antes de que se introdujeran estas restricciones, habíamos empezado a girar hacia el este. Esto se debe, entre otras cosas, a las declaraciones europeas sobre la intención de renunciar a los recursos energéticos rusos", dijo el experto en energía Ígor Yushkov a Vzglyad.