Nuevo libro revela el malestar de Biden con Kamala Harris en el inicio de su gestión

Un libro que será publicado a mediados de enero de 2023 expone el panorama de los primeros dos años de gestión del presidente de EE.UU., Joe Biden, y habla de su sentimiento durante los primeros meses hacia la vicepresidenta, Kamala Harris.

El malestar del jefe de la Casa Blanca descrito en 'The fight of his life', de Chris Whipple, revela que hasta llegó a decirle a un amigo que Harris era "un trabajo en proceso".

Según el adelanto del contenido del libro, Biden "no le había pedido a Harris que hiciera nada que no hubiera hecho como vicepresidente y ella le había rogado por la asignación de derechos de voto".

Otro punto de conflicto que se menciona es la postura del esposo de Harris, Douglas Emhoff, quien se habría quejado de la cartera de políticas de la vicepresidenta, por lo que los aliados sentían que la estaba perjudicando políticamente. "Biden estaba molesto", escribió el autor.

De acuerdo con lo que trascendió de la obra, el presidente no habría sido el único que tenía malestar con Harris. Un asesor de la Casa Blanca aseguró que "el círculo íntimo no le sirvió bien [a Harris] en la campaña presidencial y ahora todos le están sirviendo mal".

Para escribir el libro, Whipple entrevistó a varios funcionarios de la Casa Blanca, mientras que Biden y Harris solo aceptaron responder preguntas enviadas por escrito. Sin embargo, el autor reveló que la vicepresidenta se negó a contestar algunas de ellas.

Por su parte, una portavoz de la Casa Blanca, Robyn Patterson, emitió un comunicado en el que aseguró que no van a "participar en confirmaciones o negaciones" sobre el contenido de la obra. "El autor no nos dio la oportunidad de verificar los materiales que se atribuyen aquí", concluyó.