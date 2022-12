Nepal libera a la 'Serpiente', un asesino serial francés condenado a cadena perpetua

La justicia Nepal liberó este viernes a Charles Sobhraj, el asesino serial francés representado en la saga de Netflix 'La serpiente' y responsable de varios asesinatos en Asia durante la década de 1970. El veredicto de su liberación fue dictado este miércoles por el Tribunal Supremo del país himalayo, según The Kathmandu Post.

La Corte Suprema dictaminó que el preso de 78 años, que cumplía la condena desde 2003 por asesinar a dos turistas, debía ser liberado por motivos de salud y de edad avanzada, con derecho a volver a su país de origen.

Esto ocurrió casi un año después de que la misma Corte Suprema emitiera un requerimiento al Gobierno preguntando por qué Sobhraj, que cumplía cadena perpetua por un caso de asesinato, no debía ser liberado después de 18 años en prisión, indica The Times of India.

"Mantenerlo en prisión de manera continua no se ajusta a los derechos humanos del preso", reza el veredicto del tribunal citado por AFP. "Si no hay otras causas pendientes en su contra para mantenerlo en prisión, este tribunal ordena que hoy sea puesto en libertad y […] el regreso a su país en un plazo de 15 días", ordenó el Tribunal Supremo citado por France 24.

Sobhraj, un ciudadano francés de ascendencia vietnamita e india, que hablaba varios idiomas, posiblemente estuvo implicado en más de 20 crímenes, indica France 24.

El sangriento camino de serpiente por Asia

Después de una infancia problemática con algunas penas de prisión en Francia por delitos menores, Sobhraj comenzó a viajar por el mundo a principios de la década de 1970 hasta que llegó a Tailandia, donde se vio implicado en su primer asesinato, una joven cuyo cuerpo fue encontrado en una playa de Pattaya, en 1975.

Su modus operandi consistía en entablar amistad con sus víctimas, algunas de ellas mochileros occidentales, antes de drogarlas y matarlas. Solía estrangularlas, golpearlas y quemarlas. Con frecuencia usaba los pasaportes de hombres asesinados para viajar a su siguiente destino. "Era culto, cortés", según lo describió una mujer que lo conoció en Bangkok.

El apodo de Sobhraj, la 'Serpiente', proviene de su capacidad para asumir otras identidades y evadir a la justicia.

La justicia alcanzó a Sobhraj en 1976 en la India, país en cuya prisión pasó 21 años. Desde la cárcel, vendió su historia a una editorial y la periodista australiana Julie Clarke le hizo una entrevista en la que le contó los asesinatos detalladamente.

En 1997, fue liberado y con más de 50 años regresó a París, donde disfrutaba una vida tranquila, cobrando a periodistas miles de dólares por cada entrevista sobre sus años en Asia.

Sin embargo, el sujeto reapareció en 2003 en Nepal, donde nuevamente lo arrestaron.

Al año siguiente, un tribunal lo condenó a cadena perpetua por matar a la turista estadounidense Connie Jo Bronzich en 1975. Su cuerpo había sido encontrado con múltiples puñaladas y quemaduras graves. Una década después, la justicia de ese país logró sentenciarle por el asesinato del compañero de viaje de Connie, Laurent Carriere, de nacionalidad canadiense, cuyo pasaporte había usado para escapar de Nepal después de matar a la pareja.

Sobhraj vivía en prisión con relativa comodidad, con posibilidad de beber agua mineral y encargar comida a un restaurante de la capital de Nepal, Katmandú.

En 2008, se casó con la hija de su abogado nepalí, 44 años menor que él, en una ceremonia secreta.

Los crímenes fueron dramatizados en una serie de televisión, en una producción conjunta de la BBC y Netflix, que fue vista por millones de personas en todo el mundo.