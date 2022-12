La banda argentina Los Caligaris echa a su trombonista por criticar a los mexicanos: "No nos representa"

La banda argentina Los Caligaris despidió a su trombonista, Federico Zapata, luego de que insultara a los mexicanos en redes sociales.

"Nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestro sentimiento, nuestro amor hacia México y su gente", señalaron en un comunicado en el que confirmaron la sorpresiva desvinculación del artista.

"Sus declaraciones, llenas de violencia, no nos representan. Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros", afirmó la popular banda nacida en la provincia de Córdoba y que ha ganado amplia popularidad en México.

Los músicos añadieron que su objetivo siempre fue, es y será sembrar alegría y amor. "México es patria y cada mexicano un hermano. Si tocan a México nos tocan a nosotros", añadió el escrito.

La polémica comenzó el martes, luego de que el periodista mexicano Paco Villa criticara a Emiliano 'el Dibu' Martínez, el arquero de la selección argentina que se coronó en el Mundial de Catar.

"El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe. Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen", dijo.

Entonces Zapata le contestó insultando a su vez a los mexicanos.

"Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota. Dejen de llorar, prueben con el fútbol americano o el béisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros... marica", escribió el músico.

El tuit comenzó a viralizarse y generó una oleada de repudio, lo que obligó a Zapata a borrarlo. Los memes se replicaban mientras la indignación del público mexicano iba creciendo y se dirigía no solo al trombonista, sino a la banda en general.

Fede Zapata, de los Caligaris, después de ver que los van a cancelar del Vive Latino y de todo México por su tuit pic.twitter.com/JhNPaH8Gue — Ricky Serrano (@soyrickyserrano) December 21, 2022

@LOSCALIGARIS lamentable declaración de Fede Zapata amo a los Caligaris pero amo más a mi país, Fede debe ser expulsado de la banda, Mexico los hizo grandes y mira cómo paga este tipo tan soberbió y mal agradecido, mientras él siga en la banda no iré a verlos pic.twitter.com/H6syjlsRIt — Félix Sabina (@Felix_Sabina) December 21, 2022

Tampoco sirvieron los mensajes en los que mostró arrepentimiento.

"Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen qué escribir", señaló al calificar como "un error" haberle respondido a Villa.

"Realmente me expresé mal, no hay bronca ni odio en mi corazón para nadie que no me haya hecho algo mal", dijo, pero ya era demasiado tarde, por lo que la banda decidió que era mejor despedirlo. En respuesta, el músico decidió borrar su cuenta en Twitter.

