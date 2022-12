"¿Bienvenido a América?": López Obrador critica a Biden por la forma en la que recibió a Zelenski

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este jueves que el mandatario de EE.UU., Joe Biden, le enviara un mensaje de acogida a su homólogo de Ucrania, Vladímir Zelenski, al decirle: "¡Bienvenido a América!", cuando en realidad está en territorio estadounidense.

"Ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, que lo estimo, de EE.UU., y que además me dice constantemente que tenemos una buena relación con un pie de igualdad, pone en su Twitter y le dice al presidente de Ucrania: ¡Bienvenido a América! ¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, America somos todos", dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina.

El presidente López Obrador reclamó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, por recibir al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski y decirle "Bienvenido a América"."¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos", dijo.Más, en: https://t.co/IHu7cH8Qu2pic.twitter.com/YA4JZLSbZb — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 22, 2022

El mandatario mexicano explicó que su cuestionamiento no es porque se le dé o no la bienvenida a un presidente, sino por la forma en que se hace.

"Yo no digo que no se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo bienvenido a América? Vamos a empezar ya por cambiar eso, es bienvenido a EE.UU.", agregó López Obrador.

El presidente mexicano comentó que el discurso de EE.UU. de hacer creer al mundo que América es sinónimo de estadounidense o de su territorio, forma parte de su política injerencista en Latinoamérica.

"Esa política lleva dos siglos, la política de injerencia", dijo López Obrador, quien agregó que cuando se habla de América en Europa u otras partes del mundo, creen que es EE.UU. "América es Perú, es Guatemala, es Belice, es México", concluyó.

