López Obrador dice que el "injerencismo" será uno de los tres temas que hablará con Biden en enero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que en su encuentro con su par estadounidense, Joe Biden, previsto para enero próximo, abordará tres temas, entre ellos el del "injerencismo".

Como ya han confirmado las autoridades de México y EE.UU., el próximo 10 de enero se llevará a cabo en el Palacio Nacional de Ciudad de México la décima cumbre de los líderes de América del Norte. En el marco de esa cita, López Obrador se encontrará con Biden.

Al respecto, López Obrador dijo, en su conferencia de prensa matutina, que le planteará a su par estadounidense "que ya no haya injerencismo [...] Ya no poner, quitar gobiernos en América Latina al antojo de nadie, respetar la soberanía de los pueblos, caminar juntos, no vernos como adversarios, ni siquiera o mucho menos como enemigos, tratarnos como aliados en todo los países de América".

"Que no sucedan estas cosas como las del Perú", agregó. Esto a raíz de la crisis política desatada en el país suramericano, donde el pasado 7 de diciembre el Congreso destituyó al entonces presidente, Pedro Castillo, después de su fallido intento de disolver el Parlamento.

Al respecto, López Obrador señaló que "hay sospechas" de que estarían involucrados los estadounidenses, porque "no cuidan ni siquiera las formas".

"El primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo fue el de la embajadora de EE.UU. en Perú", Lisa Kenna, indicó el mandatario mexicano. Luego, añadió, la representante de Washington visitó a Dina Boluarte, quien sucedió al depuesto mandatario, en el Palacio de Gobierno en Lima.

En su conferencia de prensa del miércoles, López Obrador cuestionó que las nuevas autoridades de Perú "no reaccionaron igual" ante los pronunciamientos de diferentes países en torno a lo que ocurre en el país, puesto que mientras que aceptan la posición de EE.UU., declararon 'persona non grata' y expulsaron al embajador mexicano, Pablo Monroy.

El mandatario mexicano señaló que el tema de frenar el "injerencismo" en la región, que abordará con Biden, va acompañado de llevar a cabo "una renovación" de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, dijo, está convertida "en un instrumento al servicio de poderes hegemónicos".

Los otros dos temas

Otro de los temas que López Obrador planteará a Biden será el de consolidar "el desarrollo económico-comercial en América del Norte y en toda América".

"Que se constituya –precisó– una región económica comercial en América, que lo que ya sabemos que funciona, el tratado de América del Norte, se amplié a toda América, para buscar la sustitución de importaciones, que se produzca en América lo que consumimos, y va a ser, sin duda, la región más importante del mundo".

Y un tercer tema para ese encuentro será "que se inicie un programa de apoyo a los pobres de América Latina y del Caribe".

"Yo quiero plantear que se lleve a cabo un plan para apoyar a los países de América, también con el propósito de que la gente tenga oportunidades de trabajo y no se vea obligada a emigrar, atender las causas de la migración. Es una alianza para el bienestar de los pueblos", enfatizó.