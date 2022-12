Embajador de México tras ser expulsado de Perú: "Los retos que hemos enfrentado no han sido fáciles"

Pablo Monroy regresó el jueves a su país tras ser declarado 'persona non grata' en la nación andina.

De regreso en México, tras ser declarado persona non grata por el Gobierno interino de Dina Boluarte, el ex embajador Pablo Monroy Conesa indicó este viernes que "los retos que ha tenido que enfrentar la Embajada de México en Perú en los últimos 16 días no han sido fáciles", pero aseguró que se han podido cumplir con los objetivos principales de la representación mexicana en la nación andina.

#EnLaMañanera | "Los retos no han sido fáciles, pero creo que conforme a las instrucciones que nos dio el Presidente hemos podido cumplir con los objetivos", expresó el embajador Pablo Monroy (@pmonroyconesa), quien agradeció al Presidente el recibimiento en #Tabasco y su apoyo. pic.twitter.com/bnMC7Y93VW — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 23, 2022

Desde que el Congreso limeño destituyera al presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, las tareas de la Embajada mexicana se han focalizado en tres. Primero, en garantizar la seguridad de los connacionales en el país. Segundo, en honrar la "tradición humanista" de México y buscar brindar asilo al mandatario depuesto y a su familia. Y tercero, en dar seguimiento a la situación en Perú y expresar la preocupación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, "respetando las leyes" de la nación sudamericana.

Proteger y salvaguardar a los mexicanos

A propósito del punto uno, el diplomático indicó que desde el primer momento en que inició la crisis, se hizo un registro para ver cuánto turistas y residente temporales y permanentes mexicanos se encontraban en el país sudamericano.

"Entramos en contacto con todos y cada una de las personas que se registraron y pudimos, pues eso, asistirlas en función de las necesidades", señaló.

#ConferenciaPresidente. Relata el embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, las acciones de apoyo y de rescate a mexicanos en la zona de Cuzco. pic.twitter.com/bNYudrqVIJ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 23, 2022

La Embajada pudo ayudar a los ciudadanos mexicanos de manera más efectiva después de que el aeropuerto de Cusco reiniciara operaciones el 16 de diciembre. La asistencia consistió en apoyos económicos, brindar medicamentos y organizar los preparativos para que los ciudadanos pudieran regresar al país.

Hasta ahora, se le ha brindado asistencia a aproximadamente al 90 % de los mexicanos afectados, informó el funcionario, y dijo que alrededor de 500 personas se encuentran en proceso o ya han regresado a México, luego de que quedaran atrapadas por los bloqueos de carreteras, suspensión de vuelo y cierre de aeropuertos en Perú.

Honrar la política de asilo

Sobre el segundo rubro, Pablo Monroy destacó que en correspondencia con "la larga tradición de asilo de parte de México" para aquellas personas extranjeras que "tengan temor por su vida, por su integridad física o por su libertad" se pudo resguardar la seguridad de la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos, quienes desde el 8 de diciembre se protegieron en la Embajada, logrando salir de Perú a México como asilados el pasado martes.

"Una de las tradiciones más humanistas, más pacíficas, más nobles de la política exterior mexicana", destaco el exembajador.

La delegación mexicana, sin embargo, no pudo asistir al exmandatario peruano, dado que fue detenido antes de poder llegar a pisar suelo consular.

"El presidente Castillo solicitó asilo, por supuesto que había la disposición de México de ofrecerlo, pero bueno, fue capturado previo a que pudiera llegar a los locales de la Embajada", refirió el funcionario y resaltó que México "considera como sagrado el principio de presunción de inocencia, es decir, aquí nadie es culpable hasta que no se demuestre ello, así que hay que brindar esa protección".

La crisis en Perú y la preocupación de México

Con respecto al tercer objetivo, Pablo Monroy explicó consiste en estar "muy atentos al desarrollo de la situación política" en Perú, manteniendo abiertos los canales de comunicación con todos los interlocutores y actores políticos involucrados, además de personas de otros sectores, para poder recabar información veraz y confiable sobre la coyuntura política en la nación.

"Logramos esos objetivos con la firma convicción y apostando siempre a la diplomacia y al diálogo como herramientas, como medios para manifestar las preocupaciones que tenemos, de manera respetuosa y sin intervenir en los asuntos internos, pero no dejar de manifestar preocupaciones legítimas que se tienen sobre una situación política como la que sucede en Perú", expresó el diplomático.

En este sentido, señaló que México está preocupado por las denuncias contra el Gobierno interino de Perú, las cuales reportan la violación de los derechos humanos en el país. Por lo que dijo, México seguirá expresando sus consternación al respecto, si bien señaló que son las autoridades locales las que debe resolver si se han cometido abusos o no.

"Ha habido, como ustedes saben, muchas manifestaciones y movilizaciones en las que puede haber, en algunas situaciones, violaciones a derechos humanos. No nos corresponde a nosotros determinarlo, corresponde a las propias autoridades, pero sí hay preocupación sobre ello", informó.

Asimismo, indicó que en varios países hay consternación en torno a los procesos judiciales en Perú, dado que se han detectado algunas inconsistencias en las decisiones tomadas en la nación andina sobre la eliminación del derecho de impunidad de Pedro Castillo y en el proceso mismo de su destitución.

El exembajador reiteró que México no interviene en los asuntos internos de ningún país, dado que es un principio rector de la política exterior de la nación, así como también lo es la promoción de los derechos humanos, por lo que no dejara de elevar la voz cuando se considere pertinente. "Hay que apostar al diálogo", reiteró.

Por su parte, el presidente López Obrador agradeció la labor de Pablo Monroy como embajador en Perú y destacó que es un "orgullo", que se le haya declarado persona non grata "por estar cumpliendo la misión de salvar vidas y hacer valer nuestra política exterior".

Más información, en breve.