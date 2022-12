Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba el proyecto de ley de gastos de 1,7 billones de dólares

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este viernes el proyecto de ley del presupuesto federal para 2023 de unos 1,7 billones de dólares que incluye más ayuda de emergencia para Ucrania y una financiación más sólida para el ejército del país. La votación salió adelante con 225 votos a favor y 201 en contra.

El proyecto, que fue aprobado este jueves por el Senado con 68 votos a favor y 29 en contra, proporciona a Ucrania 44.900 millones de dólares en ayuda, más de lo que el presidente Joe Biden había solicitado, elevando de esta forma la asistencia total hasta el momento a más de 100.000 millones. Además, incluye 858.000 millones de dólares destinados a la defensa nacional y 772.500 millones para otros programas domésticos que no sean de defensa.

Asimismo, contiene una enmienda que permite confiscar activos congelados de empresarios rusos para enviarlos como ayuda a Kiev.

Entre otras disposiciones se destaca la prohibición del uso de la aplicación de propiedad china, TikTok, en dispositivos del Gobierno federal debido a las preocupaciones de seguridad nacional de los legisladores, y reformas a la Ley de Conteo Electoral como consecuencia del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Además, se destinarán 40.600 millones de dólares a gastos de emergencia para ayudar a las comunidades del país a recuperarse de inundaciones, huracanes y otros desastres naturales.

La aprobación de la medida será enviada al presidente Biden para que la convierta en ley antes de la medianoche de esta jornada, fecha límite en la que expirarían los fondos temporales. Una vez refrendada por el mandatario, la medida permitirá financiar al Gobierno federal hasta el 30 de septiembre de 2023.

"Una monstruosidad"

La mayoría de los republicanos se han manifestado en contra y criticaron el paquete por aumentar el gasto sin abordar prioridades nacionales como asegurar la frontera sur.

En particular, Kevin McCarthy, que aspira a ocupar a principios de 2023 el cargo del presidente de la Cámara baja del Congreso salida de las elecciones de medio término, tachó el anteproyecto de "monstruosidad". "Es uno de los actos más vergonzosos que he visto. No han hecho más que anteponer la política al pueblo de Estados Unidos. ¿Y saben qué? Les despidieron. Les despidieron", aseveró McCarthy antes de la votación, criticando a la bancada demócrata.

Por su parte, la presidenta saliente de la Cámara, Nancy Pelosi, defendió la iniciativa presupuestaria, enfatizando que los fondos permitirán cubrir "grandes necesidades del país". "Abordamos las necesidades de las familias trabajadoras de EE.UU., prestando especial atención a nuestros niños", remarcó.

Paralelamente, Pelosi dijo que le entristecen declaraciones de McCarthy sobre lo "vergonzoso" del proyecto. "No puedo evitar preguntarme: ¿se ha olvidado del 6 de enero?", expresó la alta funcionaria en alusión al asalto al Capitolio en 2021 por simpatizantes del exmandatario Donald Trump.