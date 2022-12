Netflix planea acabar con el uso compartido de contraseñas

Netflix planea poner fin al uso compartido de contraseñas a principios de 2023, ya que esta función le ha costado a la compañía muchos suscriptores, informa The Wall Street Journal.

Con ello, la plataforma de streaming busca responder la desaceleración del crecimiento de suscriptores, especialmente en el mercado estadounidense.

La administración de Netflix retrasó la medida durante un tiempo, en medio del auge pandémico, cuando las personas se inscribieron activamente durante el aislamiento, lo que ocultó la magnitud del problema del intercambio de contraseñas.

A día de hoy, más de 100 millones de usuarios de Netflix utilizan contraseñas que toman prestadas, a menudo de familiares o amigos.

Aunque los términos de servicio establecen que el usuario no debe compartir sus contraseñas con nadie, este proceso no es supervisado por la compañía, en particular porque podría resultar inconveniente para usuarios que, por ejemplo, viajan con frecuencia y ven películas desde diferentes dispositivos.

Es por ello que la compañía contempla activar medidas restrictivas que sean adecuadas para todos: para los niños que se ven obligados a vivir regularmente en diferentes lugares porque sus padres están divorciados, para aquellos universitarios que vuelve a casa durante las vacaciones, etc.

Descontento de los consumidores

Netflix es consciente del riesgo que corre de enojar con esta media a los consumidores, que tienen muchos otros servicios de transmisión donde elegir. Además, la compañía siempre se ha posicionado como una alternativa a los proveedores de cable que vinculan una persona a un solo contrato y dispositivo para ver películas.

"No se equivoquen, no creo que a los consumidores les vaya a encantar de inmediato", advirtió el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, a los inversores a primeros de diciembre.

De hecho, algunos expertos argumentan que Netflix subestima el alcance de la pérdida de suscripciones que implicaría esta medida.

En cualquier caso, un paso como este requiere análisis y una preparación cuidadosa. Por ejemplo, en los países de América Latina ya están apareciendo funciones de prueba que limitan el uso de cuentas conjuntas. La plataforma solicita un código de verificación del propietario principal de la cuenta cuando inicia sesión desde otro dispositivo o bien sugiere que los suscriptores paguen para compartir cuentas con un máximo de dos personas fuera de su hogar.

El servicio de streaming también está considerando la posibilidad de que el usuario se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente en caso de una salida prolongada o de otras circunstancias que obliguen a la persona a residir en otro lugar durante un tiempo. Este año, la plataforma ya declaró que las cuentas solo pueden ser utilizadas por personas que viven juntas.