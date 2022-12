Él árbitro del Francia-Argentina recuerda las jugadas polémicas que determinaron la final

El árbitro polaco Szymon Marciniak, que dirigió la trepidante final entre Argentina y Francia del Mundial de Catar, que acabó con triunfo de la Albiceleste después de que el partido se fuera a la tanda de penaltis con empate a tres, dio una rueda de prensa este viernes en la que reveló detalles sobre varias decisiones clave que determinaron el desenlace del partido.

En particular, abordó el episodio ocurrido en el minuto 87, cuando el delantero galo Marcus Thuram buscó un penal en una jugada contra el argentino Enzo Fernández. En un primer momento, el árbitro del VAR, Tomasz Kwiatkowski, le sugirió a Marciniak que concediera un tiro desde los 11 metros a Francia.

'Espera Szymon, porque parece penalti'

"Kwiatkowski en el VAR dijo: 'Espera Szymon, porque parece penalti'. Y entonces pensé: 'Mierda, pensé que lo había visto bien", recordó el árbitro, citado por el portal deportivo polaco Weszlo.

"Afortunadamente, todo duró no más de cinco segundos y Tom [Kwiatkowski] dijo: '¡No, no! Simulación". [...]. [Thuram] hizo una mueca al principio: 'Vale, me has pillado'. No se me acercó para nada y no protestó", relató. Finalmente, el francés fue amonestado con una tarjeta amarilla por simulación.

El segundo gol de Messi

Por otra parte, Marciniak defendió la decisión de validar el segundo gol de Lionel Messi en el minuto 108, saliendo así al paso de las críticas de la prensa francesa, que se fijó en que varios jugadores argentinos del banquillo habían entrado en el campo en el momento de producirse el tanto.

👉 Según el reglamento, el segundo gol de Messi en la prórroga debía ser anulado. Los suplentes argentinos ya estaban en el terreno de juego antes que el balón traspasara la línea de gol de Hugo Lloris.🇫🇷👀 Esto publicó el diario francés @lequipepic.twitter.com/ajmehMZoFj — dataref (@dataref_ar) December 19, 2022

"Es una pena que la prensa francesa no nos recuerde que cuando [Kylian] Mbappe marcó el gol del empate a tres, había siete franceses sobre el terreno de juego", comentó el réferi, agregando que "hay periódicos serios y otros que buscan publicidad".

"Los franceses no mencionaron esta foto donde se puede ver cómo hay 7 de ellos en el campo cuando Kylian Mbappé marca un gol".✍️ Szymon Marciniak 🇵🇱, árbitro de la final del Mundial, a @lequipe por las críticas de #FRA al segundo gol de Messi. pic.twitter.com/jcxVtd4BFw — VarskySports (@VarskySports) December 23, 2022

Cabe señalar que las reglas establecidas en la International Football Association Board (IFAB), asociación encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, indican que Marciniak estuvo en lo correcto.

"Si, después de que se marque un gol y se haya reanudado el juego, el árbitro constatara que había una persona no autorizada en el terreno de juego cuando se marcó el gol, este no se podrá anular", se señala en el artículo 3.9 de la IFAB.