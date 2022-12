Sunak pregunta a un sintecho si trabaja en un negocio al servirle el desayuno y genera críticas

La persona sin hogar respondió que le gustaría pasar la Navidad en un albergue y no en la calle.

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, visitó este viernes un refugio para personas sin hogar en Londres, donde ayudó a servir el desayuno a sus usuarios. Allí el mandatario entabló una conversación fuera de contexto con un sintecho, por lo que ha sido duramente criticado.

Mientras esperaba su desayuno, un hombre identificado como Dean preguntó al primer ministro si está "arreglando la economía". "Eso es exactamente lo que estoy tratando de hacer", respondió Sunak, antes de interrogar a su interlocutor si trabaja en un negocio. "No, no tengo hogar. En realidad, soy una persona sin hogar", contestó Dean, indicando que le interesan los negocios. Esto llevó a Sunak a consultarle qué tipo de negocios, y cuando el hombre dijo que las finanzas, agregó que él solía trabajar en ese sector.

“Do you work in business?""No, I'm homeless. I'm a homeless person."Excruciating.pic.twitter.com/mtd9pYBOt0 — Angela Rayner 🌹 (@AngelaRayner) December 24, 2022

"¿Cuál es tu plan? ¿qué vas a hacer este fin de semana?", continuó el líder del Partido Conservador. El hombre respondió que le gustaría pasar la Navidad en un albergue y no en la calle. Posteriormente, el primer ministro dijo que "lamentablemente" mucha gente no podrá pasar las fiestas navideñas en un lugar caliente y seguro, por lo que su Gobierno está invirtiendo "una cantidad significativa para reducir la cantidad de personas que duermen a la intemperie o que no tienen hogar".

Las críticas

La parlamentaria y líder adjunta del opositor Partido Laborista, Angela Rayner, calificó las palabras de Sunak en la conversación con el sintecho como "vergonzosas". Otro legislador laborista, Bill Esterson, opinó que dicha conversación demostró que el mandatario está "fuera de onda".

Muchos internautas también han criticado al primer ministro. "Sunak tratando con humanos es como cuando le haces una pregunta a Alexa [asistente virtual Amazon], y ella duda por un buen rato y luego responde: 'Lo siento, no puedo ayudarte con eso'", comentó un usuario de Twitter. "Este video resume el Reino Unido después de 12 años de Gobierno conservador. Un primer ministro multimillonario sirviendo a un sintecho su desayuno para hacer buenas relaciones públicas", escribió otra internauta.