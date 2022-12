Perú advierte que la tensión escalará más si México concede asilo a la cuñada de Castillo

Pese a los problemas actuales, el intercambio comercial entre Lima y México no se ha visto afectado, aseguró el ministro de Comercio Exterior y Turismo de la nación andina.

Las tensiones entre Perú y México que estallaron a raíz de la crisis política y social que atraviesa el país andino, podrían agudizarse aún más si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decide conceder asilo a Yenifer Paredes, cuñada del destituido presidente Pedro Castillo, y a su sobrino Fray Vásquez, según lo advirtió este sábado el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Helguero, en declaraciones a TV Perú.

"Por supuesto que sí [sería una provocación], aunque ese es ámbito de Cancillería y de la misma presidenta. Pero a mí me parece que sería un escalamiento [de tensiones]", señaló Helguero, al ser preguntado sobre esta posibilidad, después de que México ya diera asilo a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y a sus hijos Arnold y Alondra, que se encuentran en el suelo mexicano desde el pasado miércoles.

Tanto Vásquez como Paredes están siendo investigados por la Fiscalía en relación con acusaciones que los vinculan con una organización criminal que, supuestamente, estaría encabezada por el vacado mandatario.

A finales de octubre, Paredes, que también está acusada por delitos de colusión agravada y lavado de activos en relación con la realización de obras públicas con licitaciones arregladas, salió de la cárcel luego de que la Justicia revocara su prisión preventiva.

Relaciones comerciales a salvo

Por otra parte, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aseguró que el intercambio comercial entre Lima y México no se ha visto afectado, pese a los desacuerdos políticos.

"No ha cambiado el intercambio comercial. He hablado con diferentes personas que están en el intercambio y no se siente una afectación. Tenemos herramientas muy fuertes que hemos negociado con México de forma bilateral o multilateral que les da confianza a los exportadores. México es nuestro tercer socio comercial después de Brasil y Chile", resaltó Helguero.

En este sentido, recordó que México figura como el segundo inversor latinoamericano en los activos peruanos. Asimismo, el alto funcionario destacó que los problemas actuales "van a pasar" y se mostró convencido de que ambos países seguirán "adelante".