Al menos dos muertos y tres desaparecidos al caer un autobús a un río en España (FOTOS)

(3/3) No lugar do accidente, N641, Pedre, permanecen os equipos de emerxencias, pois podería haber máis persoas dentro do autocar. Interveñen: #BombeirosDeza, #BombeirosPontevedra, @emerx_aestrada, Urxencias Sanitarias, Protección Civil da localidade, @guardiacivil de Tráfico pic.twitter.com/5q3U4jtg5H