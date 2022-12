Perú anuncia "reparaciones o apoyo solidario" para familias de los 27 fallecidos en las protestas

El Gobierno de Perú anunció este sábado "reparaciones o apoyo solidario" para los familiares de las personas que perdieron la vida durante las protestas antigubernamentales, que han dejado un saldo de 27 muertos en diferentes puntos del país.

En declaraciones a RPP, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, dijo que la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Luis Alberto Otárola encargaron la conformación de una "comisión multisectorial para ver el tema de las reparaciones o apoyo solidario". Precisó que la comisión estará conformada por delegados de diferentes ministerios, de la sociedad civil, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y dos representantes de las familias de las víctimas.

Tello agregó que las reparaciones buscan "mitigar" alguna necesidad de las familias, "porque la vida humana no tiene precio". "Es una respuesta del Estado ante una situación, pero hay que tener en cuenta que es un paliativo por lo que realmente no debe ocurrir […]. Estas muertes no pueden ser en vano", manifestó, señalando que este "tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir".

Violencia financiada por "el lado oscuro"

"No debemos permitir que el Perú ilegal intervenga, porque lo que pudo ser una protesta saludable y democrática termine en violentistas y más aún, como se ha demostrado, en un violentismo financiado por el lado oscuro", denunció el ministro.

Por otro lado, en su mensaje de Navidad, Dina Boluarte, aseveró que le resulta difícil desear felices fiestas, debido a la actual situación por la que atraviesa el país. "Hay muchas necesidades en los hogares, hay mucha desigualdad", afirmó. Además, indicó que le hubiera gustado iniciar su gobierno de transición "sin esas pérdidas humanas", por lo que envió sus condolencias a las familias de los fallecidos.

La mandataria instó a la población a protestar de manera pacífica sin dejarse "utilizar" por "grupos que buscan generar violencia". Boluarte también invocó a trabajar por el país "en paz, en calma", y que aquellos que buscan el caos y la violencia "se desenmascaren y den la cara y digan qué reclaman".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!