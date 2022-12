Rusia redirigirá su petróleo a los mercados sin el tope de precio incluso si eso aumenta los costos

El ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluánov, aseguró que Moscú no suministrará su petróleo a un precio establecido por los países occidentales. "Ahora vemos que nuestras compañías petroleras están redirigiendo sus líneas de suministro del oeste al este y a otros países", dijo el alto funcionario en una entrevista con el medio árabe Al Sharq.

Siluánov se mostró optimista sobre la búsqueda de nuevos compradores, afirmando que "la demanda de petróleo aumentará". Rusia podría tener que reducir el volumen de producción de crudo, pero al mismo tiempo buscará "nuevos mercados, lejos de Occidente, y también logísticas alternativas, aunque sean más costosas".

Según el ministro, el precio máximo "ciertamente conducirá a distorsiones de precios y distorsiones del mercado". "Mañana los países occidentales establecerán precios máximos para otros productores, algo que no podemos aceptar", agregó. "No suministraremos nuestra principal fuente de energía a unos precios que van a imponer los países de Occidente, no lo vamos a permitir", recalcó.

A pesar de los intentos de limitar los precios, las sanciones y las fluctuaciones de mercado, todas las obligaciones presupuestadas serán cumplidas en Rusia, aseguró Siluánov.

En el mismo sentido, se manifestó este domingo el portavoz presidencial Dmitri Peskov en un canal de televisión local. Rusia nunca aceptará estas "distorsión y destrucción del proceso de formación de precios de mercado", afirmó el representante del Kremlin.

El precio máximo del petróleo ruso, que impusieron los países de la Unión Europea, el Grupo de los Siete (G7) y Australia, entró en vigor el 5 de diciembre. El tope se fijó en 60 dólares por barril. Al respecto, el presidente Vladimir Putin prometió firmar un decreto sobre las medidas de respuesta contra los países involucrados en esta iniciativa a principios de la próxima semana.