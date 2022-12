¿Cárceles especiales para mapuches? La opción que analiza el Gobierno de Gabriel Boric

El Gobierno de Chile analiza la posibilidad de construir una cárcel especial para indígenas mapuches, reveló el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón.

"Hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche. Nosotros lo estamos evaluando", explicó el funcionario en una entrevista con el diario La Tercera.

El objetivo, precisó, es que se garantice la seguridad para los internos, sus familias y los gendarmes que los custodian, ya que un lugar de detención específico podría terminar con los violentas protestas que suelen registrarse en las ciudades de los penales en donde actualmente cumplen sus condenas.

Guajardo agregó que el Gobierno está revisando los costos financieros de esta medida, así como su viabilidad de forma que no viole el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a los derechos de los pueblos indígenas.

Las declaraciones del subsecretario se suman a la permanente controversia que suelen generar en el país sudamericano las políticas con respecto a los pueblos indígenas, en particular a los mapuches, que luchan por su autodeterminación.

De los 19,2 millones de habitantes que hay en Chile, 2,1 millones se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena. Los mapuches son la mayoría, ya que suman 1,8 millones.

Tensión

Por otra parte, de las 42.000 personas privadas de la libertad que hay en los centros penitenciarios, 685 pertenecen al pueblo mapuche, algunos de los cuales se reivindican como presos políticos.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los juicios contra los mapuches no suelen respetar el debido proceso y que se les criminaliza de manera permanente a través de la Ley Antiterrorista. Por eso, las huelgas de hambre y las protestas de los presos de este pueblo son frecuentes.

Los mauches, que en su mayoría reivindican de manera pacífica la propiedad de su territorio y sus prácticas culturales ancestrales, incluyen a otros sectores radicalizados que incurren en prácticas violentas como incendios, ocupación de terrenos, viviendas, destrucción de campos y vehículos, bloqueos de carreteras y protestas que han terminado en enfrentamientos con las fuerzas de Seguridad.

La tensión ha ido en aumento y el conflicto ya ha dejado decenas de muertos en las últimas décadas, por lo que desde 2020 rige un estado de excepción en La Araucanía, lo que implica la presencia del Ejército.

Durante la campaña presidencial de 2021, el presidente Gabriel Boric se comprometió a terminar con ese estado de excepción pero, por el contrario, ya lo prorrogó en varias ocasiones con el argumento de que no se ha encontrado un camino para alcanzar la paz.

De hecho, el pasado 11 de noviembre, durante su primera visita a la región, el presidente endureció su discurso con respecto al conflicto mapuche.

"¿Saben a lo que me recuerda la quema de la escuela y de la iglesia que vimos hoy? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas, me recuerda cuando en septiembre de 1973 la dictadura quemaba libros en la Plaza San Borja", acusó.