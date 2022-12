Captan la insólita escena de un joven que arrastra con su auto a policías que intentaban requisarlo

Tres jóvenes argentinos resultaron detenidos luego de un insólito hecho que se inició cuando el conductor de un auto, que desatendió la voz de alto de la Policía, echó a andar su vehículo y arrastró por varios metros a los uniformados, que desesperadamente intentaban frenarlo.

Lo ocurrido quedó registrado en un video que se hizo tendencia en las redes, ante la inusual reacción del piloto al ser abordado por los agentes.

El joven detenido tiene 20 años y sus acompañantes, dos mujeres de 21 y 19 años, también quedaron a la orden de las autoridades. Según los medios locales, uno de los uniformados resultó con lesiones en las piernas, recoge El Litoral.

La escena se viralizó no solo tras el video grabado por sus protagonistas, sino porque también fue captada por personas que la presenciaron el pasado domingo en la avenida Rafael Núñez de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima, ubicada en el centro del país.

¿Qué ocurre en el video?

En las imágenes, que fueron grabadas por una de las pasajeras, se observa la confusión inicial de quienes estaban dentro del auto cuando uno de los uniformados toca el parabrisas y le pide al conductor que se baje.

Sin entender la razón de tal petición, los jóvenes se preguntan en voz alta sobre cuál podría ser el delito que habrían cometido.

Una de las voces femeninas, cuyo rostro no se ve, dice: "¿Qué delito? Que nos dejen ir. ¿Qué estamos haciendo de malo? No robamos, no hacemos nada". Sin embargo, los tres agentes no deponen su actitud y siguen pidiéndole al joven conductor que salga del carro.

En medio de la confusión, otra de la tripulantes, de nombre Coral, insistía en bajarse para saber qué querían los funcionarios. Sin embargo, sus amigos se opusieron y le pidieron que no lo hiciera.

🔴Desde adentro del auto, el relato de los tres detenidos mientras sucedía el hecho en Córdoba. pic.twitter.com/Zp25P9wKYdhttps://t.co/lnR1vdPd2r — Andrés Ferreyra ⭐️⭐️⭐️ (@andyferreyra) December 25, 2022

"No te bajés de auto, Coral, que es peligroso y nos pueden hacer algo", dice la otra joven.

Mientras las chicas discuten sobre qué hacer, el joven que maneja comienza a mover el volante para maniobrar el auto. Afuera, dos agentes, un hombre y una mujer, le piden que no lo haga y tratan de detener el avance del vehículo.

El conductor inicia la marcha durante unos segundos, a pesar de que los policías están sobre el capó intentando que pare, y se aferran al vehículo por varios metros.

"¡Frená! ¡Frená, hijo de puta!", grita el uniformado que golpeó el parabrisas hasta romper el cristal.

Las reacciones

En las redes circulan videos con varios ángulos de esta particular persecución policial que culminó con tres detenidos.

En uno de los registros se observa cuando los funcionarios reducen por la fuerza al joven conductor y lo detienen.

Otros usuarios, en clave de humor, compartieron memes y comentarios sobre lo ocurrido, que lo comparan con series y películas de ficción.

- Coral no te pueden bajar, no estamos haciendo nada malo.Coral: https://t.co/ImAG6wl23Npic.twitter.com/kYNXFW0Srx — zuni (@ZUNl_) December 26, 2022