El mayor buque de guerra británico pasa más tiempo reparándose que en el mar

HMS Prince of Wales ha pasado 267 días en el mar desde que entró en servicio activo, pero ha estado más tiempo atracado para que lo reparen.

El portaaviones HMS Prince of Wales, el mayor buque de la Marina Real del Reino Unido, ha pasado más tiempo atracado para reparaciones que en servicio desde que entró en funcionamiento, en 2019, informó The Times el 26 de diciembre citando datos del Ministerio de Defensa del país.

Uno de los dos portaaviones del Reino Unido ha pasado solo 267 días en el mar desde que entró en servicio activo. Sin embargo, el 24 de diciembre, la víspera de Navidad, fue el 268º día que el buque estuvo atracado para reparaciones.

A principios de este mes, el almirante Sir Tony Radakin, jefe del Estado Mayor de la Defensa, admitió que los problemas del HMS Prince of Wales eran "profundamente frustrantes" y que el portaaviones "no estaba tan bien como le gustaría". Según contó, este tipo de buques de guerra "son enormes proyectos de capital en los que a veces las cosas van mal".

El buque, cuya construcción costó 3.200 millones de libras (3.800 millones de dólares), ha permanecido en un astillero de Escocia para ser reparado tras averiarse en agosto por un problema con el eje de la hélice de estribor. La reparación de estos daños durará hasta la primavera de 2023, y después el HMS Prince of Wales regresará a Portsmouth para someterse a más "tareas de mantenimiento planificadas de antemano", también afirmó The Times citando a un portavoz de la Marina Real.

Sin embargo, esta avería es solo el último de los problemas técnicos que ha sufrido el buque de guerra. En diciembre de 2020, una inundación destruyó los sistemas eléctricos vitales del buque y tuvo que permanecer en Portsmouth hasta el 30 de abril de 2021, cuando finalmente volvió a estar operativo.

El Partido Laborista también condenó al Gobierno conservador británico por haber permitido que el buque sufriera repetidas averías durante su guardia. "Necesitamos nuestra flota en el mar, no atrapada en el muelle", afirmó el secretario de Defensa de la oposición, John Healy. "El HMS Prince of Wales es un buque insignia de la OTAN y los ministros no pueden permitir que los problemas socaven la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas para dirigir ejercicios conjuntos", agregó.