Reportan que Mike Pence se registra oficialmente como candidato a la presidencia de EE.UU., pero su portavoz lo desmiente

Mike Pence se registró este lunes oficialmente como candidato a la Presidencia de EE.UU. para 2024, informa Washington Examiner. En el sitio oficial de la Comisión Electoral Federal de EE.UU. ha salido publicada la declaración de la candidatura del quien fue vicepresidente de EE.UU. bajo el mandato de Donald Trump.

Sin embargo, el portavoz de Pence, Devin O'Malley, negó en su cuenta de Twitter que el político republicano hubiera declarado su candidatura a la presidencia de EEUU. "Mike Pence no ha presentado hoy su candidatura a la presidencia", escribió O'Malley. No está claro quién presentó la declaración en nombre de Pence. El mismo Penсe no ha hecho ningún comentario hasta el momento.