La canción 'All I Want For Christmas Is You' bate el récord de escuchas en un día en Spotify

La canción de la cantante estadounidense Mariah Carey 'All I Want For Christmas Is You' batió el récord de escuchas en un día en el servicio de música Spotify, informa Vulture citando los datos publicados por Spotify Charts. El hit navideño fue escuchado 21,273 millones veces el 24 de diciembre. El récord anterior pertenecía a 'Easy on Me', de la británica Adele, que fue escuchada 19,747 millones veces en un solo día. La canción de Carey fue publicada en 1994 como parte del álbum 'Merry Christmas' y se hizo popular. Desde entonces es una de las canciones mas escuchadas durante las fiestas navideñas.