Un congresista de EE.UU. recién electo admite que mintió en gran parte de su currículum (pero a sus votantes no les importa)

El recién electo congresista republicano por Nueva York, George Santos, admitió haber mentido sobre algunos aspectos de su vida, después de que una investigación publicada el pasado lunes por The New York Times revelara que la biografía oficial que presentó durante su campaña contenía algunas inconsistencias.

Durante una entrevista concedida este lunes a New York Post, Santos reconoció que no se graduó de ninguna universidad, aunque anteriormente había afirmado que en 2010 obtuvo una licenciatura en economía y finanzas de la universidad neoyorkina Baruch College.

"No me gradué de ninguna institución de educación superior", comentó Santos, quien señaló que estaba "avergonzando" y al mismo tiempo se lamentaba de "haber embellecido" su currículum. "Lo reconozco [...] Hacemos cosas estúpidas en la vida", expresó.

Santos, de 34 años, también confesó que "nunca había trabajado directamente" en Goldman Sachs y Citigroup, a pesar de que en su sitio web mencionó que se desempeñó en ambas firmas de inversión de Wall Street. No obstante, confirmó que trató con las dos empresas financieras a través de la compañía LinkBridge Investors, de la que fue vicepresidente. "Seré más claro al respecto", reiteró el republicano, argumentando que "se expresó mal" y"eligió mal las palabras".

Con respecto a su familia, el político había asegurado que tiene ascendencia judía, ya que detalló que sus abuelos maternos escaparon de Europa a Brasil durante la Segunda Guerra Mundial. "Nunca dije ser judío", subrayó Santos, agregando que es católico. Sin embargo, explicó que había dicho que era judío cuando se enteró de que su "familia materna tenía antecedentes judíos".

George Santos también mintió en cuanto a la posesión de 13 propiedades, y admitió que en realidad actualmente reside en la casa de su hermana y tiene intención de adquirir una propia. Asimismo, aceptó que fue demandando por no haber pagado varios meses de alquiler, pero alegó que en ese momento su familia estaba muy endeudada por los gastos médicos debido al cáncer que padeció su madre.

Por último, Santos negó las acusaciones relacionadas por un supuesto delito cometido en Brasil en 2008. De acuerdo con documentos judiciales brasileños, el legislador fue inculpado por haber robado la chequera de un hombre al que su madre cuidaba en el país suramericano. "No soy un criminal aquí; ni aquí, ni en Brasil ni en ninguna jurisdicción del mundo", recalcó Santos, añadiendo que esa situación "no sucedió".

"Hice campaña hablando de las preocupaciones de la gente, no de mi currículum", reafirmó el congresista, concluyendo que tiene "la intención de cumplir las promesas" que hizo en campaña, dado que fue elegido por "el pueblo" para llevarlas a cabo.

¿A sus votantes no les importa?

Entre tanto, Politico reporta que "el disgusto por los demócratas es tan fuerte entre algunos votantes" de Santos que "preferirían en el Congreso los representara un fabulista".

"Por supuesto que me molesta", señaló un votante, quien no obstante dijo que volvería a votar por Santos. "En este momento soy republicano porque los demócratas están destruyendo nuestro país. No me gusta el presidente", agregó.

"A decir verdad, no confío en los demócratas en nada de lo que dicen. Lo veo en la tele y lo apago. [...] Mira, conocí a [Santos]. Es muy amable y necesitamos un cambio en este país", sostuvo otra votante.