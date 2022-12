Pronostican cuándo China superará a EE.UU. en términos de PIB

La consultoría británica Centre for Economics and Business Research (Cebr) ha pronosticado que China no logrará superar a EE.UU. en términos del producto interno bruto antes de 2036.

"Uno de los mayores cambios desde el año pasado ha sido nuestra visión de China. Hace dos años, esperábamos que superaría a EE.UU. en 2028. El año pasado, trasladamos el pronóstico a 2030. Ahora creemos que China no superará a la economía de EE.UU. hasta 2036", reza el informe publicado este lunes.

Según Cebr, el impacto en la economía china lo causaron las severas restricciones de la pandemia, así como "el aumento de las tensiones comerciales entre China y Occidente". Además, también es posible que China nunca logre superar a EE.UU. si entra en un conflicto armado con Taiwán. "El 15 % del PIB de China son exportaciones a países que probablemente tomarían represalias", advierte el documento.

"La fecha en la que se espera que China supere a EE.UU. en términos económicos ahora se ha pospuesto seis años, hasta 2036. Esto se produce porque el crecimiento de la economía de EE.UU. y el dólar ha sido más impresionante de lo esperado anteriormente, mientras que los desarrollos internos en China hacen que las perspectivas económicas sean más débiles", señala Karl Thompson, economista de Cebr.

"Mirando más allá de nuestro horizonte de pronóstico, es concebible que los factores demográficos puedan, de hecho, hacer que EE.UU. recupere su lugar por delante de China", agrega.

¿Qué pasa con el PIB a nivel mundial?

Mientras tanto, se espera que el producto interno bruto mundial ascienda a 102 billones de dólares en 2022 y llegue a aproximadamente 206 billones de dólares para 2037. "Pero a corto plazo, es probable que haya una recesión de crecimiento en 2023 como resultado de la alta inflación en 2022", dice el informe.

"Lo que impulsará el crecimiento será la expansión continua en las economías anteriormente subdesarrolladas a medida que alcanzan y superan a los países tradicionalmente más ricos", agrega.

En ese contexto, Kay Daniel Neufeld, director y jefe de pronósticos de Cebr, señaló que "es probable que la economía mundial enfrente una recesión el próximo año como resultado de los aumentos en las tasas de interés en respuesta a una mayor inflación". "La buena noticia es que la inflación debería caer con bastante rapidez, la mala noticia es que en muchos países se necesitará una recesión para que esto suceda", indicó.

¿Qué país se convertirá en la tercera superpotencia económica?

Por otro lado, la India "está ahora claramente en camino de convertirse en la tercera superpotencia económica del mundo", indica el pronóstico. Ya en 2021, el país asiático superó al Reino Unido y acabó posicionándose como la quinta economía mundial. Además, ha sabido conservar esa posición y es posible que supere a Alemania para convertirse en la cuarta superpotencia en 2026, y también a Japón para ocupar el tercer lugar en 2032.

"Una parte considerable del salto de la mayor democracia del mundo se debe a la demografía; se espera que la población de la India alcance los 1.500 millones para fines de siglo, casi el doble de la de China. Más allá de 2037, es probable que la escala de la economía india eventualmente compita con la de EE.UU. y China debido a estas tendencias demográficas", explicó Pushpin Singh, economista de Cebr.

