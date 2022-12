"Utilizan al pueblo de escudo": López Obrador sobre los 'regalos' de los cárteles a la población

El presidente mexicano pidió a las comunidades que "no se dejen manipular" con las dádivas que dan grupos criminales para ganar base social.

Tras la reciente difusión de videos en donde se muestra a organizaciones criminales entregando regalos a la población, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los habitantes a no dejarse manipular por los cárteles.

"Aprovecho para decirle a la gente que no se deje manipular, aunque les den despensas", dijo López Obrador este martes en conferencia de prensa al ser interrogado sobre los videos viralizados en redes el pasado viernes, en la víspera de la Navidad, en donde se ve a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) regalar juguetes, comida, televisiones y otros electrodomésticos a vecinos de la colonia de "El Retiro", en la ciudad de Guadalajara.

Sobre la supuesta entrega de juguetes por parte del CJNG en Guadalajara, @lopezobrador_ dijo que utilizan estas estrategias para obtener apoyo de la gente, por lo que hizo un llamado a la población para "que no se dejen manipular" pic.twitter.com/Rug9nFNBzU — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 27, 2022

"Eso no es de buena fe, es para utilizar de escudo al pueblo, para manipularlo, y eso no se puede permitir", añadió el mandatario en conferencia desde Palacio Nacional.

El mandatario habló sobre la práctica de grupos criminales de regalar despensas y mercancías a las comunidades para ganar base social, y con ello, utilizar a los habitantes para proteger a los narcotraficantes durante decomisos de drogas o en operativos de seguridad.

"Al inicio del gobierno, constatamos y era notorio que las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales, en la gente de las comunidades. Que entregaban despensas, mercancías, juguetes", mencionó el presidente.

Las razones de las despensas

"Últimamente algunos grupos están queriendo (implementar) este mecanismo de apoyar a la gente. Si se decomisa cocaína, sale la comunidad y protege a los traficantes, incluso busca retener a elementos del Ejército, de la Guardia Nacional para que no se lleve a cabo la acción, que no se confisque la cocaína", agregó.

De acuerdo con el mandatario, los grupos criminales también estarían detrás de las manifestaciones en contra de la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional en el territorio.

"Esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones, aparentemente espontáneas, que no quieren a la Guardia Nacional. Nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán. ¿Qué le digo a la gente? Que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas", apuntó el jefe de Estado.