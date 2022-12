El cineasta Emir Kusturica declara que los serbios construyen barricadas en Kosovo "para proteger sus vidas"

El reconocido director de cine serbio afirmó que las personas que protestan "llaman la atención sobre su problema, que ya no es histórico ni emocional, sino existencial".

El famoso director de cine serbio Emir Kusturica comentó este martes los últimos acontecimientos en la república autoproclamada de Kosovo, afirmando que los serbios locales que levantan barricadas en el norte de la región defienden su propia existencia, informa el diario Novosti.rs.

"Cualquier persona con una gota de compasión no debería renunciar a las personas que construyeron barricadas para proteger sus vidas", afirmó Kusturica. El director agregó que "las personas no protestan por ira, sino que llaman la atención sobre su problema, que ya no es histórico ni emocional, sino existencial".

Kusturica declaró que solo puede apoyar a los serbios que protestan con sus palabras y su arte, ya que tiene prohibida la entrada en Kosovo.

Las declaraciones en cuestión se produjeron mientras esta figura destacada de la cultura serbia estaba comentando la decisión de las autoridades de Kosovo de prohibir la entrada al patriarca de la Iglesia ortodoxa de Serbia, Porfirio.

Las tensiones entre las autoridades de la autoproclamada república de Kosovo y Belgrado aumentaron una vez más este diciembre tras el despliegue de la Policía de Kosovo en zonas pobladas mayormente por habitantes de etnia serbia. Como respuesta, los residentes serbios empezaron a levantar barricadas.