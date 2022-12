La Policía de Colombia desmantela la banda criminal Los Camilo tras detener a 22 miembros

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas a 22 presuntos delincuentes y desarticuló al grupo criminal Los Camilo, gracias a una operación con agentes encubiertos que comenzó el 14 de enero de 2021.

Según informó el sitio de noticias Caracol, entre sus miembros fue detenido por segunda vez Pescadito, uno de los líderes de la banda de narcotraficantes que operaba en los barrios de Ciudad Verde, León XIII, La María, El Altico, en Soacha, Cundinamarca, Venecia, Tunjuelito y en dos localidades más de Bogotá, según detalló la Fiscalía.

Pescadito y el resto de los detenidos se enfrentarán a cargos de homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y de estupefacientes.

En el marco de la operación San Jorge se produjeron ✅ 22 capturas ✅ 3 armas de fuego incautadas ✅ 145 cartuchos y 4 proveedores ✅ 8 millones de pesos en efectivo ✅ 15 equipos móviles ✅ 3 vehículos pic.twitter.com/u3niNnML1O — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 27, 2022

La banda Los Camilo operaba desde hacía 17 años y "estaba dedicada a la venta, distribución y almacenamiento de sustancia estupefaciente bazuco (pasta base de la cocaína), mediante la modalidad de microtráfico o narcomenudeo en la ciudad de Bogotá", dijo la fiscal del caso.

De acuerdo a lo detallado por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en el marco de la operación San Jorge se logró la incautación de tres armas de fuego, 145 cartuchos y cuatro proveedores, ocho millones de pesos en efectivo (casi 1.700 dólares), 15 equipos móviles y tres vehículos.

De acuerdo a lo informado por la prensa, Los Camilo exigían a sus sicarios pruebas de los asesinatos cometidos utilizando un lenguaje cifrado, según surge de las escuchas a sus conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía: "Tómale fotos a la pintura para ver cómo quedó la casa pintada para poder recibir el pago, si no, no hay pago. Para que quede claro, sin foto de pintura no hay nada".