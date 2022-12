"Queremos al Mencho": qué hay detrás de los agradecimientos de niños al líder del CJNG en Navidad

Niños del municipio mexicano de Zapopan, en la ciudad de Guadalajara, fueron grabados con un mensaje para agradecer al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como 'El Mencho', por los obsequios que recibieron de su parte en la víspera de Navidad.

"¡Queremos al 'Mencho!", corean los menores una y otra vez en el video, que comenzó a circular en redes sociales el 25 de diciembre.

La grabación, de poco menos de 20 segundos, fue tomada en una de las plazas públicas de la municipalidad, donde se encuentran las clásicas letras grandes de colores que en México indican el nombre de todas las comunidades turísticas conocidas como "pueblos mágicos".

En Zapopan (Jalisco) el Carteo Jalisco Nueva Generación también repartió regalos a los niños. La respuesta de los críos'Queremos al Mencho' Es el líder del Cartel. pic.twitter.com/Fc7m2BFzIS — Niporwifi © (@niporwifi) December 26, 2022

El video se produce luego de que el viernes pasado presuntos integrantes del CJNG fueran grabados recorriendo las calles de la capital de Jalisco en camionetas decoradas y al sonido de música asociada a la organización criminal, en lo que parece ser un "desfile navideño". De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, los supuestos narcotraficantes también repartieron regalos a la población en nombre del "Mencho" y de Ricardo Ruiz, alias el "RR", presunto líder regional del cártel.

La apología del crimen y la Navidad "narco"

Desde que en diciembre de 2006 comenzó la llamada "guerra contra el narcotráfico" en México, la presencia del crimen organizado ha avanzado más allá de las fronteras de la violencia y la delincuencia, permeando sobre todas las estructuras de la sociedad mexicana.

A través de series, canciones, el reparto de presentes e incluso la edificación de iglesias o escuelas, las asociaciones delictivas en México han logrado influir en la cultura y el imaginario colectivo de la población, creando una narrativa apologética a su favor, en donde los narcotraficantes son mostrados como modelos a seguir y sus acciones son justificadas.

Al respecto, Rodrigo Ganter, profesor de la Universidad de Concepción de Chile, refiere en una investigación publicada en 2016 que el crimen organizado busca tejer redes sociales entre la población, a través de apoyos directos e indirectos y la creación de narrativas idealizadas para ganar el favor y colaboración de la ciudadanía.

"Ellos están ofreciendo permanentemente su colaboración, sus donaciones, sus favores, su paternalismo. De este modo, el narcomundo va tejiendo 'secretamente' y subterráneamente sus redes de legitimación y solidaridad vecinal", señala el experto.

Marhitza Sandoval, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, alerta en un artículo –publicado en 2006– que en medio de la violencia y de la narcocultura, los niños y adolescentes están expuestos al "manejo inadecuado" de la narrativa sobre el crimen organizado, ya que no se promueven "comportamientos prosociales y contextos basados en la resolución de conflictos".

Los videos difundidos durante los últimos días, en el marco de las festividades navideñas, son ejemplo de la influencia de la narcocultura en México, pero no son los primeros.

En medio de la pandemia, el CJNG fue también grabado repartiendo despensas de comida en "solidaridad" con la gente afectada por el covid-19 en el Centro Cultural El Refugio, en Zapopan. En tanto que en 2019 se reportó que la organización repartió regalos con el mensaje: "Feliz Navidad les desea el Señor de los Gallos Mencho".

También el CJNG repartieron despensas a pobladores de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” para aliviar un poco el transe de la contingencia de Covid-19. ¿Y las autoridades? pic.twitter.com/hgJ5pY4UQa — Raúl Flores Martínez (@SoyRaulFlores) April 10, 2020

Otros grupos delincuenciales en el país también han entregado regalos a la población en Navidades pasadas.

En 2013, el Cártel del Golfo habría obsequiado juguetes y comida durante la Nochebuena en el estado de Tamaulipas. Mientras que en 2016, se informó que presuntos integrantes del Cártel del Noreste repartieron cobijas y cenas navideñas a los habitantes de varias colonias de la ciudad de Nuevo Laredo en el mismo estado.

La respuesta del presidente

La situación no ha pasado desapercibida por el Ejecutivo. El martes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó que las organizaciones delictivas utilicen "de escudo al pueblo" y que lo "manipulen" a través de actos como los mencionados.

"Eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo, y eso no se debe de permitir", señaló en su conferencia diaria.

Desde que asumió el poder Ejecutivo, el mandatario ha pedido a la población que no se deje sorprender ni admire a las organizaciones criminales ni a sus miembros, ya que son responsables de buena parte de la violencia que azota el país.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!