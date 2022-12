Whoopi Goldberg se disculpa nuevamente por repetir un comentario controvertido sobre el Holocausto

Whoopi fue suspendida del programa 'The View' durante dos semanas en febrero pasado por sus controvertidos comentarios en los que afirmó que el Holocausto "no tiene que ver con la raza".

La famosa actriz y copresentadora del programa 'The View', de la cadena ABC, Whoopi Goldberg, se ha disculpado nuevamente por un comentario en el que afirmaba que el Holocausto nazi no estaba relacionado con la raza, comunica New York Post.

Las recientes disculpas de la actriz estadounidense llegan luego de que en una entrevista con el diario The Times, el sábado pasado, asegurara nuevamente que el genocidio de judíos por parte de la Alemania nazi fue una violencia de "blanco contra blanco" y "no una cuestión de raza".

"Yo creo que el Holocausto estaba relacionado con la raza (...). Mis más sinceras disculpas otra vez, especialmente a todos los que pensaron que esto [el comentario sobre el genocidio] era una nueva repetición sobre el tema. Prometo que no lo era", dijo la actriz, citada por el medio estadounidense.

Además, reiteró que en la entrevista ella solo intentaba trasmitir al reportero lo que había dicho y que nunca fue su intención repetir el comentario hiriente sobre el genocidio nazi. Asimismo, manifestó que siempre ha apoyado al pueblo judío y siempre lo hará.

Whoopi fue criticada y suspendida durante dos semanas por sus controvertidos comentarios en febrero pasado durante una trasmisión del programa 'The View' en los que afirmó que el Holocausto nazi "no tiene que ver con la raza".