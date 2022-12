La defensa antiaérea rusa destruye un objeto no identificado cerca de un aeródromo militar

Un objeto no identificado fue destruido este jueves por la defensa antiaérea de Rusia en Énguels (provincia de Sarátov), donde está situado un aeródromo militar que alberga bombarderos estratégicos, informó el gobernador provincial, Román Busarguin.

"El sistema de defensa antiaérea se activó en el territorio del distrito de Énguels. Un objeto no identificado fue destruido. Se han enviado servicios operativos al lugar. No hay amenaza para la seguridad de los residentes", escribió en su canal de Telegram, subrayando que "no hay necesidad de una evacuación de la ciudad".

A principios de mes, la defensa aérea rusa derribó varios drones ucranianos que se dirigían al aeródromo de Énguels, así como al de Diáguilevo, situado en la provincia de Riazán. La caída de sus restos provocó varios muertos y heridos.