Funcionario de Migración Colombia agrede a un pasajero en Bogotá y queda suspendido

La Procuraduría General de Colombia confirmó este miércoles la expulsión provisional de Jaime Alonso Sánchez, un funcionario de la Unidad Administrativa Especial de Migración que agredió a un pasajero en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en noviembre pasado.

"La Sala de Instrucción Disciplinaria señaló que en el momento que sucedieron los hechos el servidor se encontraba en ejercicio de sus funciones como autoridad migratoria, y lo que se esperaba de él era que orientara y atendiera en forma respetuosa, decorosa y con la rectitud que impone el cargo", dice la institución.

La suspensión, según señala la Procuraduría, será por un lapso de tres meses. La entidad sostuvo que la medida "resulta proporcional frente al riesgo de reiteración que se trata de disminuir".

"La suspensión provisional tiene como objetivo asegurar que no se repita un hecho como el que es objeto de investigación, un escenario que por las características del cargo podría presentarse y derivar en una conducta desproporcional como la que tuvo lugar", dice la Procuraduría.

La agresión

El hecho se registró el pasado 24 de noviembre en contra del ciudadano Juan Ramón Camarillo, un ingeniero afrocolombiano que ingresaba al país, procedente de Brasil, donde es residente.

En el video que circuló en redes sociales se puede apreciar que Sánchez le propina una patada a Camarillo, aunque antes lo había golpeado con su puño en la cara.

¡VERGÜENZA! Funcionario de Migración Colombia agrede a pasajero en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá. pic.twitter.com/rAnVLz0iFu — Daniel Castropé (@danielcastrope) November 24, 2022

El mismo funcionario intentó quitarle el teléfono a la mujer que grabó el video, exigiéndole que dejara de filmar. Sin embargo, ella continuó documentando la agresión, a pesar de que otros trabajadores también intentaban hacerla callar.

"Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de Migración Colombia que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor", dijo Camarillo posteriormente.

Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes y el taxista que le nota acento costeño a uno y le quiere cobrar de más. — Juan Ramón Camarillo (@JuanRaCamarillo) November 24, 2022

Camarillo comentó, a través de su canal en Youtube, que la agresión se originó luego de que él reclamara por tener problemas con las máquinas de identificación biométricas. Sin embargo, consideró que se trató de un acto racista. "Ese funcionario me trató de forma grosera y displicente y yo creo que es por mi color de piel", manifestó.

Por su parte, en declaraciones a Blu Radio, Sánchez se defendió, señalando que Camarillo lo insultó tanto que explotó. "En ningún momento le dije algo de racismo, nunca he tenido problemas de estos, eso es un invento", mencionó.

"Quiero pedir excusas, no era la actitud, no debió ser la forma de reaccionar, soy un ser humano que tiene errores. Lamentablemente le tiré una cachetada y una patada. Me provocó, pido excusas, incluso a este señor, pero en todo momento quien me insultó fue él", añadió.

El día de la agresión, Migración Colombia expresó su rechazo al comportamiento del funcionario y señaló que su actuar "no es permitido bajo ninguna circunstancia". Asimismo, anunció el inicio de la investigación al respecto.

De igual manera, en esa oportunidad también se pronunció la Procuraduría General de la Nación, que informó que adoptaría medidas disciplinarias en contra del funcionario.