EE.UU. revela posibles métodos para impedir la producción de drones iraníes

Washington aplicará sanciones y medidas de control de exportaciones, además de comunicarse con empresas cuyas tecnologías se utilizan en la producción de aviones no tripulados.

La Administración Biden está elaborando medidas encaminadas a obstaculizar la producción por parte de Irán de aviones no tripulados, afirmó este miércoles la vocera del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Adrienne Watson, citada por The New York Times.

"Buscamos métodos para socavar la producción de aviones no tripulados iraníes a través de sanciones, control de exportaciones y comunicación con empresas privadas cuyas piezas han sido utilizadas en la producción", señaló Watson.

La portavoz agregó: "Estamos evaluando nuevas medidas que podemos tomar en términos de control de exportaciones para restringir el acceso de Irán a tecnologías usadas en drones".

Ucrania y EE.UU. reiteradamente acusaron a Teherán de suministrar drones de combate a Rusia para el uso en la operación militar en el territorio ucraniano. No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní tachó de "infundada" la información al respecto y condenó el "alboroto" sobre los suministros de drones iraníes a Rusia para su uso en el campo de batalla en Ucrania. La Cancillería de la república islámica subrayó que Teherán proporcionó a Moscú una pequeña cantidad de aviones no tripulados, pero solo unos meses antes de que comenzara el conflicto en Ucrania.

Por su parte, el ministro de Defensa de Irán, Mohammad Reza Ashtiani, señaló que Ucrania no ha proporcionado a Irán documentos que confirmen el uso de aviones no tripulados iraníes por parte de Rusia.

Asimismo, la semana pasada el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, refutó y calificó de "ficticias" las acusaciones de que Moscú supuestamente usa en Ucrania drones de producción iraní.