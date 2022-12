Actriz de Marvel confiesa que padece una rara enfermedad por la que sufrió acoso en línea

La actriz británica que participó en la serie de Marvel 'She-Hulk', Jameela Jamil, confesó que padece una rara enfermedad genética, cuyos síntomas generaron burlas en las redes.

En un video publicado en Tiktok se ve cómo la actriz, de 36 años, estira la piel de su rostro más de lo normal y asegura que no se trata de una aplicación, ni de un filtro, sino de una enfermedad poco frecuente. También, muestra cómo su brazo se dobla en exceso.

"La razón por la cual es muy elástica [la piel] es porque tengo algo que se llama EDS", aclara la actriz en su video, al referirse al síndrome de Ehlers-Danlos (EDS, por sus siglas en inglés), una "condición muy seria que afecta cada parte mi cuerpo. Incluso afecta a la mente", añade.

Esta enfermedad "afecta a los hematomas, las hemorragias y la cicatrización", así como también al embarazo. Indica que se padecen migrañas, los dientes son más difíciles de cuidar y que las articulaciones pueden dislocarse.

Además, menciona que ha desarrollado alergias aleatorias sin ninguna razón, por lo que tiene que llevar un autoinyector de epinefrina a todas partes porque no sabe cuándo puede tener alergia a "sus alimentos favoritos" y que no fuma, no bebe ni consume drogas, pues con este síndrome su salud ya se encuentra en desventaja.

"En internet se burlaron de mí y de mis problemas de salud, y eso me hizo suicida por un tiempo", escribió Jamil en Instagram* debajo del video, en el que explica los síntomas de la enfermedad que le diagnosticaron a los 9 años.

En la publicación, Jamil manifiesta que ya no habla muy seguido de sus problemas de salud por las constantes burlas en las redes, no obstante, insta a los usuarios a generar conciencia sobre la enfermedad y salvar vidas.

¿Qué se sabe sobre el síndrome de Ehlers-Danlos?

El EDS es un grupo de trastornos hereditarios que afectan al tejido conectivo, especialmente, a las articulaciones y a la piel, provocando hipermovilidad, es decir, que las articulaciones se mueven más de lo normal, hiperextensibilidad, o sea, que la piel se estira mucho, fragilidad en los tejidos, dolores de tipo musculoesquelético y afecciones en las encías.

Actualmente, existen 13 subtipos de este síndrome que se puede presentar tanto en hombres como en mujeres de todas las razas y etnias. Además, se caracteriza por que su comportamiento es diferente en cada persona.

Según las estadísticas, 1 de cada 2500-5000 personas padece EDS, no obstante, la experiencia clínica supone que podría ser más común.

