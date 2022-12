Musk comenta la primera caída masiva de Twitter desde que adquirió la plataforma

Twitter sufrió este miércoles la primera interrupción a gran escala desde que Elon Musk adquirió la red social, informa Downdetector. Según sus datos, unos 10.000 usuarios en América del Norte, Europa y Asia reportaron problemas.

Los tuiteros afectados por el fallo vieron como se les desconectaban las cuentas y recibieron el mensaje de error: "Algo salió mal, pero no te preocupes: no es tu culpa. Inténtalo de nuevo".

No obstante, cuando usuarios no afectados por la interrupción preguntaron a Elon Musk sobre el tema, el emprendedor respondió en su cuenta: "A mí me funciona". La situación tardó alrededor de tres horas en arreglarse.

En noviembre, un exingeniero de Twitter dijo que arreglar un posible fallo de la red requerirá a partir de ahora más tiempo a causa de los drásticos despidos llevados a cabo por Musk. "Si ocurre un problema, la recuperación tomará más tiempo porque las personas encargadas de mantener los servicios principales han sido despedidas", explicó.