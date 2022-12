Turquía no permitirá a Grecia expandirse "ni una milla" en el mar Egeo

"No se metan en el heroísmo falso confiando en aquellos que podrían respaldarlos. No busquen el aventurerismo. ¡No terminará bien para ustedes!", advirtió el canciller turco, Mevlut Cavusoglu.

Ankara se opondrá a cualquier expansión de Grecia en el mar Egeo, advirtió el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, al comentar los recientes reportes sobre los planes de Atenas de extender las aguas territoriales alrededor de la isla de Creta a 12 millas náuticas.

"No permitiremos la expansión de las aguas territoriales [griegas] ni siquiera una milla en el Egeo, y mucho menos a 12", aseguró el canciller, citado por la agencia Anadolu. "Estamos advirtiendo a Grecia una vez más. No se metan en el heroísmo falso confiando en aquellos que podrían respaldarlos. No busquen el aventurerismo. ¡No terminará bien para ustedes!", dijo.

En sus comentarios, Cavusoglu citó la declaración de 1995, la que señala que si Grecia aumenta sus aguas territoriales en el Egeo más allá de las seis millas, el Gobierno dispondrá de "todos los poderes", incluidos los militares, para defender los intereses de Turquía. Esa decisión parlamentaria turca "sigue vigente hoy", indicó el ministro.

El canciller prometió seguir protegiendo los derechos de su país en los mares Egeo y Mediterráneo, a la vez que recordó que Ankara trató de entablar conversaciones con Atenas. "Sin embargo, suspendimos el diálogo debido a la campaña de [el primer ministro griego Kyriakos] Mitsotakis contra Turquía, las provocaciones en el Egeo, las acusaciones de genocidio y la presión sobre los turcos de Tracia Occidental", subrayó.

Ankara tiene conflictos territoriales con Atenas desde hace décadas. El pasado junio, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió a Grecia que deje de militarizar las islas del mar Egeo. El presidente turco señaló que su país no renunciará a sus derechos en el mar Egeo ni dudará en utilizar sus poderes derivados de los tratados internacionales.

Además, instó a Atenas a abstenerse de "sueños y acciones que resultarán en arrepentimiento, como hace un siglo", en referencia a la Guerra de Independencia de Turquía, que tuvo lugar entre 1919 y 1923, durante la cual se expulsó a las fuerzas griegas de su territorio.